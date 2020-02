Diependaele houdt pick-ups tegen het licht

Op de Vlaamse wegen valt er niet meer naast te kijken: pick-ups zijn razend populair. De jongste tien jaar is de verkoop verdrievoudigd. Dat succes kan niet los gezien worden van het fiscaal voordeel. Wie een voertuig inschrijft als lichte vrachtwagen, betaalt minder verkeersbelasting en kan de wagen voor 100 procent als beroepskosten aftrekken. Maar Vlaams minister Diependaele vermoedt veel oneigenlijk gebruik. 'Er rijden ongeveer 31.000 pick-ups, ingeschreven als lichte vracht, op de Vlaamse wegen. Ze worden als lichte vrachtwagen belast, maar hebben vaak vijf zitplaatsen. Ik heb mijn administratie de opdracht gegeven grondig te onderzoeken of het mogelijk is het oneigenlijke gebruik van pick-ups in te perken.'