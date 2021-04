Dit jaar stroomt 13,3 miljard uit Vlaamse subsidiekraan

De Vlaamse regering wil dit jaar voor 13,3 miljard euro aan subsidies uitkeren, wat goed is voor bijna een derde van de Vlaamse begroting. Dat blijkt uit berekeningen van Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA).

'Er is in Vlaanderen een problematische subsidiecultuur', zegt Matthias Diependaele. 'Dat moet aangepakt worden.' Het is de les die Diependaele trekt uit de affaire-El Kaouakibi, die zonder veel moeite of controle grote sommen aan overheidssubsidies kon binnenhalen.

'We moeten ons een dubbele vraag durven te stellen', zegt Diependaele. 'Moet dit doel of deze organisatie nog wel een subsidie krijgen? En, vooral, wordt dat geld wel nuttig besteed om een maatschappelijk doel te bereiken? Misschien is er een betere manier of kan het zonder of met minder subsidie.'

Het wordt een titanenwerk, want de Vlaamse regering is een subsidiemachine geworden die dit jaar voor 13,3 miljard euro aan subsidies wil uitdelen. Dat blijkt uit een doorlichting van de Vlaamse begroting. De belangrijkste stroom is die naar de lokale besturen. Daar vloeit 3,8 miljard euro uit de Vlaamse subsidiepot naartoe, hoofdzakelijk vanuit het Gemeentefonds.

Uit een doorlichtingsrapport van Audit Vlaanderen uit 2019 bleek dat de Vlaamse lokale besturen 190 miljoen euro per jaar besteden aan premies, subsidies en toelagen voor verenigingen, burgers en ondernemingen. 'Omgerekend is dat ongeveer 29,23 euro per inwoner, met uitschieters tot bijna 90 euro', staat in het rapport. Subsidies aan het OCMW, de politie, de brandweer en de kerkfabrieken werden buiten beschouwing gelaten.

Uit de audit bleek dat de lokale besturen niet altijd een goed zicht hebben op de subsidiestromen, laat staan dat er een stevige evaluatie van de impact is. Bovendien blijven de lopende subsidieovereenkomsten jarenlang ongewijzigd, waardoor vraagtekens kunnen worden geplaatst bij de efficiëntie ervan, luidt het in het rapport.

Na de lokale besturen gaan de meeste subsidies die de Vlaamse regering toekent naar de beleidsdomeinen werk en sociale economie, goed voor 2,7 miljard euro. Daarvan gaat een hap van 1,3 miljard euro naar de dienstencheques. Daarnaast vloeit heel wat geld naar activering, bijvoorbeeld voor RSZ-kortingen die de hoge loonkosten voor bedrijven moeten counteren.

Welzijn, volksgezondheid en gezin volgen op de voet met subsidies voor een bedrag van 2,1 miljard euro. Op nummer drie staan onderwijs en vorming, waarvoor 1,4 miljard euro wordt vrijgemaakt. De lonen van de onderwijzers worden niet meegeteld, net zomin als dat de lonen in de welzijnssector in rekening worden gebracht. Pure loonsubsidies worden buiten beschouwing gelaten.

Het kabinet-Diependaele filterde de subsidies uit de Vlaamse begroting op basis van de definitie voor subsidies in de Vlaamse codex overheidsfinanciën: 'Elke vorm van financiële ondersteuning die als kapitaal- of inkomensoverdracht wordt verstrekt voor een activiteit die het algemeen belang dient, met uitsluiting van kapitaal- of inkomensoverdrachten die de tegenprestatie uitmaken van een werk, of een levering of dienst die een derde aan die overheid heeft verstrekt'.

Het komt erop neer dat verzekeringen en leningen, noch uitkeringen, sociale bijdragen of investeringspremies mee in rekening worden gebracht. De kinderbijslag wordt eveneens buiten beschouwing gelaten. Wat wel nog wordt meegeteld, zijn bijvoorbeeld de werkingskosten die voor rekening zijn van de Vlaamse overheid in het katholieke onderwijs.