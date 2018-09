Dode bij vechtpartij op snelwegparking in Wetteren: parking gaat tijdelijk dicht

Na het incident in de nacht van dinsdag op woensdag op de snelwegparking van de E40 in Wetteren richting kust, waarbij een dode viel bij een vechtpartij tussen transmigranten, gaat de vrachtwagenparking tijdelijk dicht. Dat meldt de Oost-Vlaamse gouverneur Jan Briers.

De feiten gebeurden rond 1 uur op de parking van de E40 richting de kust in Wetteren, waar in het verleden al mensensmokkelbendes opgerold zijn. Het slachtoffer is een transmigrant die neergestoken werd. Het slachtoffer, een 24-jarige man van vermoedelijk Eritrese afkomst, overleed ter plaatse.