Dode door explosie bij chemiebedrijf Thermo Clean

Thermo Clean is gespecialiseerd in het thermisch en chemisch ontlakken van metalen.

Bij het chemisch bedrijf Thermo Clean in Heusden-Zolder heeft zich donderdagochtend een gasexplosie voorgedaan. Daarbij is een werknemer om het leven gekomen.

Alle medewerkers van het bedrijf in de Dellestraat zijn donderdag geëvacueerd nadat er rond 8.15 uur een explosie was. Thermo Clean is gespecialiseerd in het thermisch en chemisch ontlakken van metalen.

'Er is vanmorgen in een van de ovens overdruk ontstaan', zegt burgemeester Mario Borremans (GOED). 'In zo'n geval wordt een veiligheidsprocedure ingeschakeld om de temperatuur te doen dalen. Dat is ook gebeurd. Vervolgens heeft men de oven opengedaan. Het resterende gas in de oven kwam zo in contact met zuurstof in de ruimte. Dat heeft tot een ontploffing geleid.'

Dode

'Bij die explosie kwam een jonge medewerker van het bedrijf om het leven. Uiteraard is dat vreselijk nieuws', zegt Borremans. Vier anderen zijn ter observatie naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht. Het medisch interventieplan is 's ochtends afgekondigd, maar inmiddels niet meer van kracht.