Donkere wolken pakken samen boven Wouter Beke

Terwijl Conner Rousseau (sp.a) de voorhamer bovenhaalt, vraagt de topvrouw van Zorgnet Icuro de hulp van de minister-president. Door de coronacrisis in de woon-zorgcentra pakken zich steeds meer donkere wolken samen boven CD&V-boegbeeld Wouter Beke.

'Geen beschermingsmateriaal, geen testing en nu blijkt dat minister Beke coronaoverlijdens in woon-zorgcentra niet meedeelde aan federaal. 241 in vier dagen? Hoeveel overlijdens heeft hij onder de mat geveegd?' Sp.a-voorzitter Rousseau haalde dinsdag de bazooka boven op Twitter. Hij gaf de indruk dat Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke boven op de hoge besmettingsgraad in de Vlaamse rusthuizen ook nog eens het overlijden van een paar honderd bejaarden verzwegen had.

Dat is onjuist, repliceerde Beke, die stelde dat er altijd volledige transparantie is geweest. Hij kreeg daarbij steun van Open VLD-parlementslid Maurits Vande Reyde. 'Dit klopt niet. Natuurlijk is iedereen bezorgd, maar probeer er de minister toch niet altijd weer politiek op te pakken. Daar is het echt de periode niet voor', aldus Vande Reyde.

Rousseau verwijderde zijn tweet even later omdat die 'te veel op de persoon gericht was'. Maar 's avonds in 'Terzake' ging de sp.a-voorzitter opnieuw vol door op het falen van de Vlaamse overheid bij het beschermen van bejaarden en personeelsleden tegen een corona-uitbraak. 'Er zal na de crisis meer dan een klein beetje uitleg nodig zijn van Beke', vulde zijn voorganger John Crombez aan op Twitter.

Christelijke zuil

Dat Beke onder vuur ligt, is niet nieuw. Al weken regent het striemende aanklachten uit de zorgsector. Het vervelende voor hem is dat steeds meer instellingen uit de christelijke stal geen blad voor de mond nemen. Margot Cloet van Zorgnet Icuro, de koepel van de christelijke zorginstellingen, noemde de Vlaamse teststrategie op het VRT-journaal een chaos. En helemaal pijnlijk voor Beke: ze kondigde aan dat ze contact had gehad met minister-president Jan Jambon (N-VA) om tot meer overleg te komen. Federaal zou dat beter verlopen.

Voor Beke is het lastig opereren. Hij zit nog maar zes maanden op het departement. Hij trof na het vertrek van Jo Vandeurzen een leeggelopen kabinet aan en het gebrek aan mondmaskers en testen is een wereldwijd probleem. Dat is een van de redenen waarom Open VLD geduld heeft met hem. Federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block heeft hetzelfde probleem. Maar terwijl De Block vooral het mikpunt is van politieke kritiek uit PS- en N-VA-hoek, wordt Beke door organisaties gefileerd die onder het bevriende Beweging.net vallen.