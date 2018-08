Drempel voor aspirant-ondernemers werpt vruchten af

Een eigen zaak opstarten vraagt heel wat inhoudelijke en administratieve voorbereiding. Om kandidaat-ondernemers daarbij een duwtje in de rug te geven, financiert het Agentschap Innoveren en Ondernemen van de Vlaamse overheid haalbaarheidtrajecten van Unizo, Starterslabo en Voka.

Die trajecten worden in de toekomst nog belangrijker, want vanaf 1 september hebben kandidaat-ondernemers geen attest bedrijfsbeheer meer nodig om een eigen zaak op te starten.

Bij het traject van Starterslabo is 55 procent van de haalbaarheidsadviezen over het uitgewerkte ondernemingsplan positief. Bij het traject van Unizo is slechts een minderheid van 47 procent positief. 35 procent krijgt het advies om het ondernemingsplan te herwerken.