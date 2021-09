Drie keer zoveel laadpalen in Vlaanderen in 2022

Het komende jaar komen er ruim 11.000 laadpunten voor elektrische auto's bij in Vlaanderen. Dat is een verdrievoudiging van het aantal dat er begin dit jaar stond. Er was een run op subsidieaanvragen bij Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD).

Het gros van de nieuwe laadpunten (9.718) zijn 'semipublieke' laadpalen. Dat zijn stopcontacten op bedrijfsterreinen die minstens 10 uur per dag openbaar toegankelijk zijn, zoals parkings van supermarkten en kantoren, maar ook bijvoorbeeld restaurants. Peeters betaalt via subsidies tot 20 procent van de aanlegkosten van die semipublieke oplaadpunten terug.

Inmiddels is ook een eerste inschrijving afgesloten voor het plaatsen en uitbaten van kostbare ultrasnelladers langs de belangrijkste Vlaamse verkeersassen. Voor 54 van de 68 beschikbare locaties zijn er kandidaten. Een tweede oproep begin volgend jaar moet ertoe leiden dat ook de rest van de plekken wordt verdeeld. Als die ultrasnelladers zijn geïnstalleerd, is er op elke 25 kilometer langs de Vlaamse hoofdassen een ultrasnellader beschikbaar. Peeters: 'Die ultrasnelladers, waardoor je in 10 minuten 100 kilometer extra bereik kunt laden, zijn cruciaal voor het vertrouwen van mensen dat ze niet onderweg met een platte batterij komen te zitten.'

De essentie Er komen het komende jaar bijna 11.000 publieke laadpunten bij in Vlaanderen.

Een subsidieregeling die maximaal 20 procent van de kosten vergoedt, is een groot succes.

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters wil tegen 2025 het aantal laadpunten verhogen van 5.000 naar 35.000.

De installateurs van laadpalen maken zich op voor een zeer drukke periode.

Peeters beloofde vorig jaar tegen 2025 minstens 30.000 extra laadpalen in Vlaanderen te installeren en zo de achterstand op vooral Nederland in te lopen. Voor dit en volgend jaar is daar in totaal 30 miljoen euro subsidie voor beschikbaar. Met de verdeling van dat geld moet nu wat worden geschoven. 'In plaats van de oorspronkelijk geplande 3,5 miljoen zullen we 7 tot 8 miljoen euro nodig hebben om alle aanvragen voor de semipublieke laadpalen te honoreren', aldus Peeters.

Er is nu al een grote rush op de installateurs van laadpalen. Jochen De Smet Voorzitter sectorfederatie AVERE

De minister overweegt vanwege het succes van de semipublieke palen een nieuwe aanvraag uit te schrijven, waardoor het doel van 30.000 extra laadpunten wellicht al voor 2025 gehaald wordt. In Nederland staan eind dit jaar al meer dan 80.000 openbare laadpalen. Moet de Vlaamse doelstelling dan niet worden verhoogd? Peeters: 'Als blijkt dat we de cijfers moeten bijsturen, zullen we dat doen. Ik wil niet per se aan dat aantal van 30.0000 vasthouden. De elektrische salariswagen komt er nu heel snel aan en dat geeft enkele jaren later ook een boost aan de tweedehandsmarkt.' De federale regering besloot eerder dit jaar dat vanaf 2026 alleen nog volledig elektrische bedrijfswagens hun fiscaal voordeel behouden. Dat leidt nu al tot veel actie op de laadpalenmarkt.

Die krijgt eind dit jaar waarschijnlijk nog een extra impuls als de potentieelkaarten verschijnen. Op die kaarten is te zien welke locaties, vooral in stedelijke gebieden, geschikt zijn voor het plaatsen van openbare laadpalen. Die kaarten gelden als basis voor de aanleg van nieuwe laadpalen, waardoor ook mensen zonder vaste parkeerplaats voor hun deur op maximaal 250 meter van hun huis hun auto kunnen opladen.