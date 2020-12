Driekwart Vlaams relancegeld gaat naar digitalisering en duurzaamheid

In zijn septemberverklaring liet minister-president Jan Jambon verstaan dat digitalisering en duurzaamheid de stokpaardjes van het Vlaamse relanceplan zijn. De regering voegt de daad bij het woord en trekt ruim 3 miljard euro uit voor zulke projecten.

'De vierde industriële revolutie is in ijltempo aan het doorbreken. Vlaanderen moet in de spits lopen', zei minister-president Jan Jambon (N-VA) in zijn septemberverklaring. De Vlaamse regering wil de relance dan ook vooral realiseren met investeringen in digitalisering en duurzaamheid. Van de 4,3 miljard euro uit haar relanceplan gaat ruim 3 miljard euro naar die twee pijlers.

Bij de voorstelling van het relanceplan 'Vlaamse veerkracht' blijkt dat 1,2 miljard euro opzijgelegd wordt voor klimaat en duurzaamheid en 800 miljoen voor de digitale transformatie. In werkelijkheid zal nog meer geld naar die domeinen vloeien.

In totaal gaat het om bijna 2 miljard euro voor klimaat en duurzaamheid en ruim 1 miljard voor de digitale transformatie. Die investeringen zitten verspreid over meerdere beleidsdomeinen, zoals wonen, infrastructuur, economie en omgeving. Dat blijkt uit een analyse die De Tijd maakte op basis van cijfers van minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA) en Björn Rzoska, de Groen-fractieleider in het Vlaams Parlement.

Duurzaamheid

De uitgaven voor een groener en duurzamer Vlaanderen zitten in de eerste plaats bij het moederdomein klimaat en leefmilieu. Bijna 1,2 miljard euro gaat naar projecten rond waterstof en de renovatie en isolatie van (sociale) woningen en overheidsgebouwen. Ook de Blue Deal, waarmee de regering droogte en waterschaarste wil aanpakken, kan op een stevige duit uit de pot rekenen.

Ook gunstig voor de verduurzaming van Vlaanderen, hoewel niet meegeteld in het budget voor klimaat maar in dat voor mobiliteit, is de investering van 500 miljoen euro in fietsinfrastructuur. Daarnaast is er ruim 350 miljoen voor de vergroening van de vloot van De Lijn, voor ledverlichting op gewestwegen en voor de uitrol van laadpalen voor elektrische wagens. Zo komen we tot bijna 2 miljard euro klimaat- en milieugunstige investeringen in de komende jaren.

Digitale transformatie

De 800 miljoen euro voor digitale transformatie komt terecht bij het onderwijs, de zorg en het Departement Economie, Wetenschap & Innovatie (EWI). EWI investeert in onderzoeksinstellingen als Imec of in artificiële intelligentie tegen desinformatie. Het krijgt ook een som van 260 miljoen euro voor investeringen in infrastructuur voor onderzoek en ontwikkeling en voor innovatieve bedrijven.

Behalve voor die twee grote sokkels trekt de Vlaamse regering geld uit waarmee de wegeninfrastructuur verkeersveiliger gemaakt wordt. Zwarte punten moeten worden weggewerkt, schoolroutes moeten veiliger worden en er komen meer conflictvrije kruispunten. Er zijn ook nog mandjes voor cultuur en voor brexitsteun aan bedrijven.

Europees herstelfonds

Het is logisch dat de Vlaamse regering in haar herstelplan de nadruk legt op groene en innovatieve projecten. Ze rekent daarvoor op geld van de EU, die vraagt dat dat geïnvesteerd wordt in dergelijke projecten. Ons land kan rekenen op 5,15 miljard euro uit het Europese herstelfonds, dat over de federale regering en de deelstaten verdeeld moet worden.