Drinkwaterbedrijven: 'Mogelijk bevoorradingsproblemen op komst'

De waakzaamheidsfase is van kracht in heel Oost-Vlaanderen , met uitzondering van de inwoners van Beveren van wie de drinkwaterleverancier Water-Link is. In West-Vlaanderen blijven enkele gemeenten in de Westhoek gespaard.

Gouden regels

AquaFlanders vraagt de betrokken inwoners om zuinig om te springen met leidingwater. Een verbod op niet-essentieel gebruik van leidingwater is er nog niet, maar de waterbedrijven vragen de mensen wel om niet onnodig te verspillen. Daarvoor stelden ze een aantal 'gouden regels op': gebruik zo weinig mogelijk leidingwater in de tuin en gebruik een gieter in plaats van een tuinslang, gebruik geen leidingwater om het gazon te besproeien, neem een douche in plaats van een bad, sla de wasbeurt voor de auto of het terras over of doe het met regenwater, én stel groot waterverbruik - bijvullen van zwembaden en regenwaterputten bijvoorbeeld - uit.