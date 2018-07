Drinkwaterbedrijven trekken waarschuwing in: 'Toch geen watertekort'

Er is dan toch geen dreigend drinkwatertekort, zegt AquaFlanders, de koepel van de Vlaamse waterbedrijven.

AquaFlanders stuurde vanochtend naar eigen zeggen door een technische communicatiefout een verkeerd persbericht over de impact van de aanhoudende droogte op de drinkwatervoorraden.

Daarin kondigde de organisatie de waakzaamheidsfase af voor Oost-Vlaanderen (op Beveren na) en delen van West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant.

'Als de vraag naar leidingwater verder stijgt, is het niet uitgesloten dat er bevoorradingsproblemen ontstaan', klonk het. Die waarschuwing trekt AquaFlanders nu dus opnieuw in.

'Dat persbericht zat nog vast in de outbox van een medewerker en is van daaruit vanochtend per ongeluk verstuurd', licht AquaFlanders-topman Carl Heyrman toe. 'Maar het is oud nieuws. Dat bericht verstuurden we vier weken geleden al eens.'

De situatie is in die weken niet bepaald verbeterd, maar volgens Heyrman is er geen reden tot ongerustheid. 'Er staan deze namiddag nog een aantal vergaderingen gepland over de toestand, maar er is geen acuut probleem.'