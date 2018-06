Droogte-alarm in half Vlaanderen

Voor het eerst in deze periode van droogte wordt voor delen van Vlaams-Brabant en West- en Oost-Vlaanderen de waakzaamheidsfase (code geel) van het warmteactieplan afgekondigd.

Dat betekent dat de vraag naar leidingwater het aanbod dreigt te overtreffen. 'We moeten vermijden dat de vraag nog verder toeneemt, of er dreigen leveringsproblemen', zegt Carl Heyrman, de directeur van AquaFlanders, donderdagavond.

De waakzaamheidsfase werd ingesteld in overleg met de Vlaamse Milieumaatschappij. In West- en Oost-Vlaanderen geldt ze in alle steden en gemeenten buiten Alveringem, Beveren (voor drinkwaterleverancier Water-Link), De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Veurne en Deurne (voor drinkwaterleverancier IWVA).

In Vlaams-Brabant geldt ze voor Affligem, Asse, Bever, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat.

Zwembaden

Aan de inwoners van de betrokken steden en gemeenten wordt gevraagd om geen water te verspillen, het gebruik van leidingwater tot een minimum te beperken en een douche te nemen in plaats van een bad. Het wassen van de auto of het schoonmaken van het terras wordt best even uitgesteld, net als grote waterverbruiken zoals het bijvullen van zwembaden.