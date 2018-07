Droogtecommissie adviseert sproeiverbod in heel Vlaanderen

De droogtecommissie roept code oranje in en adviseert de Vlaamse gouverneurs verschillende maatregelen.

Een sproeiverbod in alle provincies, voor alle particulieren en openbare besturen, is er daar één van.

Dat meldt VTM NIEUWS op gezag van de Vlaams Milieumaatschappij (VMM). Bij de VMM was nog niemand bereikbaar voor toelichting.

Het algemeen sproeiverbod zou niet alleen gelden voor leidingwater, maar ook voor grond- en regenwater. Het advies is van tel voor alle particulieren en openbare besturen. Niemand mag binnenkort nog zijn gazon besproeien of zijn auto wassen. En dat in alle Vlaamse provincies.