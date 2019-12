Drugsoorlog komt tot aan voordeur De Wever

De Antwerpse drugsmaffia vecht haar oorlog letterlijk uit tot op de stoep van burgemeester Bart De Wever (N-VA). Wat is er aan de hand en wat doet Antwerpen eraan?

Op drie plekken in het Antwerpse district Deurne is woensdagnacht geschoten. Pijnlijk voor burgemeester Bart De Wever (N-VA) was dat één schietincident zich voordeed vlak bij zijn woning. Het is een nieuwe episode in een feuilleton vuurwapengeweld met kalasjnikovs en granaatinslagen, recent nog in Wommelgem, Borgerhout en Deurne.

Het onderzoek zit in een te vroeg stadium om alles met elkaar te linken. Maar het Antwerpse gerecht stelt duidelijke aanwijzingen te hebben dat het om drugsgerelateerd geweld gaat. In het vizier loopt opnieuw de Antwerpse ‘mocromaffia’. Die naam is een verwijzing naar bendes criminelen van Marokkaanse origine die in het verleden voor Nederlandse opdrachtgevers werkten, maar gaandeweg voor zichzelf begonnen. Zij domineerden de markt, al nam een flink aantal mocrobaronnen met hun zakken vol geld de wijk naar vrijhaven Dubai. Het vacuüm zou voor een stuk opgevuld zijn door Albanese bendes.

De recente geweldsspiraal in Antwerpen wordt mee toegeschreven aan een cokecrimineel met de bijnaam ‘Lange Vingers’, blijkt uit berichtgeving van de Gazet van Antwerpen. Die bijnaam zou hij te danken hebben aan zijn specialisatie in de diefstal van coke, meteen de reden waarom zijn handlangers met zwaar geweld belaagd worden.

De man zou voor zijn opdrachtgevers coke uit containers in de Antwerpse haven halen. Per partij kan dat de ‘uithalers’ tienduizenden euro’s opleveren. Het probleem ontstond toen hij grote hoeveelheden - er is sprake van 1.500 kilo - achterover zou hebben gedrukt.

Toen de coke - door de bende voorzien van een stempel - op straat begon te circuleren, gingen de poppen aan het dansen. Zogenaamde Ripdeals zijn een belangrijke reden voor afrekeningen. In het verleden kwamen zelfs Colombiaanse narco’s in Antwerpen schoon schip maken.

Gambiaanse overlijdensakte

‘Lange Vingers’ dacht aan zijn belagers te ontsnappen door zijn eigen dood te faken. Eerst circuleerde een Gambiaanse overlijdensakte die moest bewijzen dat hij in een lokaal meer verdronken was. Maar al snel ging rond dat hij met een pruik op was opgedoken in Antwerpen. Afgelopen weekend doken gruwelijke beelden op van zijn gemartelde lijk. Forensische experts kwamen tot de conclusie dat de gezochte dealer zijn eigen dood fakete door creatief te zijn met nepbloed en make-up.

‘De nieuwe golf van geweld heeft niet zozeer te maken met territoriumdrift. Eerder met strijd en discussie over de handel’, klinkt het in gerechtelijke kringen. Het bevestigt dat misgelopen deals wellicht meespelen in de opstoot van geweld.

De haven van Antwerpen is samen met die van Rotterdam de draaischijf van de cocaïnesmokkel naar Europa. De lijnen lopen van Zuid-Amerika via Spanje en Portugal naar België en Nederland. Vandaaruit wordt de drugs verder verdeeld.

De Antwerpse douane onderschepte vorig jaar een record van ruim 50 ton, terwijl de vangst in Rotterdam 20 ton bedroeg. Het is onduidelijk hoeveel coke - inkoopprijs 3.000 euro per kilo en consumentenprijs tot 100.000 euro per kilo - jaarlijks binnenkomt. Nederlandse speurders schatten in dat een internationale bende - waarvan de deze week in Dubai opgepakte drugsbaron Ridouan Taghi deel uitmaakte - t0t 100 ton per jaar naar Rotterdam smokkelde.

Niet onder controle

De Wever lijkt het probleem in zijn stad niet onder controle te krijgen. Hij liet eerder duidelijk verstaan dat hij gefrustreerd is en zich in de steek gelaten voelt door het federale niveau. De maffia is een miljardenbusiness en de onderbemande federale gerechtelijke politie is er niet tegen opgewassen.

En De Wever stelt dat hij bot vangt als hij de federale gerechtelijke politie wil versterken met lokale mensen. ‘Elders in het land zijn er federale speurders die in de Ardennen de bomen tellen, terwijl ze in Antwerpen verzuipen’, luidt het in de entourage van De Wever.

Het is geen geheim dat de strijd tegen de drugsmaffia obstakels kent. Antwerpen heeft een stroomplan met een focus op drugs, dat de politie, douane en fiscus samenbrengt. Er is een Kali-team opgericht, met 70 speurders van de politie- en inspectiediensten, douane en plukteams die de criminelen van hun fortuin moeten strippen. Door interne strijd draaide het Kali-team lange tijd vierkant.