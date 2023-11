De coalitiepartners in de Vlaamse regering vragen zich af of minister Zuhal Demir (N-VA) in het stikstofdossier verder moet gaan dan Nederland. De voormalige Europese klimaatpaus Frans Timmermans vindt als kopman van GroenLinks-PvdA dat de reductie van de stikstofuitstoot niet tegen 2030, maar tegen 2035 moet worden gerealiseerd.