Druk op Onderwijsministers om extra maatregelen neemt toe

Zaterdagmorgen liet Groen-voorzitter Meyrem Almaci al optekenen dat er moet worden nagedacht over afstandsonderwijs in de scholen in de week voor de paasvakantie. 'We moeten flexibel openstaan voor het sluiten van de scholen. Als dat nodig is, is dat nodig', zei ze in 'De Ochtend' op Radio 1.