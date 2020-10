Druk stijgt om voetbalstadions te sluiten

Sport

Ook evenementen zou de Vlaamse regering niet willen afgelasten. Nu zijn in theaters en concertzalen 200 mensen binnen en 400 mensen buiten welkom en moeten bezoekers op minstens 1,5 meter van anderen plaatsnemen. In dat geval moeten ze geen mondmasker dragen. De organisatoren kunnen een kleinere afstand tussen de stoelen toelaten mét mondmasker. De vraag is of het Overlegcomité die afstandsregels strikter maakt of beslist dat bepaalde evenementen niet meer mogen plaatsvindt. De kans is ook groot dat er een mondmaskerplicht komt in de zalen.