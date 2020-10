Druk verhoogt om regels in onderwijs strenger te maken

De druk op het onderwijs neemt toe om de regels in de scholen te verscherpen, nu het aantal coronabesmettingen niet langer onder controle lijkt. Het sociaal overleg moet woensdag duidelijkheid scheppen.

‘Code geel is veiliger dan code oranje.’ Met die uitspraak heeft minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zich de woede op de hals gehaald. Zijn mantra blijft dat de scholen maximaal moeten openblijven. Woensdag is er opnieuw sociaal overleg met de koepels en vakbonden en worden cijfers over het aantal besmettingen op school bekendgemaakt. Wat zijn de opties?

Scenario 1: het onderwijs gaat naar code oranje

Momenteel zit bijna het hele onderwijs in code geel en zijn de meeste scholen volledig open. In code oranje kunnen veel leerlingen naar school gaan, maar mogen de tweede en de derde graad van het middelbaar maar om de week op school zijn. Daarnaast zijn er praktische verscherpingen, zoals voor activiteiten van derden binnen de schoolmuren, uitstappen, fysieke oudercontacten en eten in de refter.

De uitleg in de draaiboeken bij code oranje lijkt beter overeen te komen met de huidige toestand - een matig risico met ‘een systematische transmissie van besmettingen in de samenleving’. Steeds meer maatschappelijke sectoren, waaronder Weyts’ bevoegdheid Sport, zijn overgeschakeld naar code oranje.

Tegelijk gebeuren relatief weinig besmettingen op school, blijkt uit de beschikbare cijfers. Weyts is ervan overtuigd dat jongeren buiten school meer besmettingen veroorzaken. Daarnaast spelen andere overwegingen, zoals de leerachterstand door de lockdown.

Scenario 2: de draaiboeken worden aangepast

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is voorstander van een update van code oranje. ‘We horen van veel directies dat de verscheidenheid in de maatregelen te groot wordt’, zegt directeur-generaal Lieven Boeve. Sommige scholen werken de facto al in een code oranje, met uitzondering van de week-om-weekregeling in de hogere jaren. Andere springen losser om met de regels.

Om dat te stroomlijnen wil het katholiek onderwijs dat bij code oranje de tweede en derde graad naar school kunnen gaan. Ook het gemeenschapsonderwijs staat open voor zo'n aanpassing. Die piste wordt ook verdedigd door de oppositiepartijen Groen en sp.a. Die vragen bijkomende maatregelen, zoals extra bussen om het schoolverkeer veiliger te laten verlopen of een langere herfstvakantie.

Weyts benadrukt dat scholen stabiliteit nodig hebben en de draaiboeken aanpassen niet aan de orde is. Dat zei hij ook midden augustus, waarna de draaiboeken verregaand werden bijgestuurd. Het voorstel wordt woensdag besproken.

Scenario 3: de druk op lokale besturen wordt opgevoerd

De vakbonden zijn tegen aangepaste draaiboeken. Ze vragen in een gemeenschappelijk statement om de gemaakte afspraken niet van tafel te vegen. De socialistische vakbond vindt dat de lokale besturen 'hun verantwoordelijkheid moeten nemen'. ‘Maar in weinig steden en gemeenten is de alarmdrempel van 50 besmettingen per 100.000 inwoners nog niet bereikt', zegt voorzitster Nancy Libert. Volgens de socialiste zouden tal van scholen al naar code oranje moeten overschakelen.