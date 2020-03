Druk voor digitale lessen neemt toe

Er gaan stemmen op om zoals in Italië ook hier op digitaal afstandsonderwijs over te stappen. Dinsdag beslisten de Vlaamse universiteiten niet te sluiten, maar wel volop in te zetten op digitale lessen om het hoofd te bieden aan het coronavirus. Aan de KU Leuven worden zo goed als alle hoorcolleges geschrapt en vervangen door weblectures. Werkcolleges in kleine groep mogen wel nog plaatsvinden. Het personeel moet zoveel mogelijk telewerken. Aan de UAntwerpen worden colleges vanaf 50 studenten vervangen door lessen op het online platform. Ook enkele hogescholen, zoals PXL, hebben de stap naar virtuele lessen gezet.