Duits echec bewijst volgens Weyts dat kilometerheffing onrijp is

De door Duitsland geplande wegentol is in strijd met de EU-wetgeving. Dat besliste het Europees Hof van Justitie gisteren. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) trekt die conclusie door naar de Vlaamse kilometerheffing.

De Duitse regering plande de invoering van een wegenheffing in 2020. Daarbij zou de prijs van een vignet afhangen van de periode waarvoor het wordt gekocht, het motortype en hoe vervuilend de auto is. Maar het Europees Hof van Justitie besliste dat de tol in strijd is met de antidiscriminatiewetgeving van de EU. Omdat Duitse bestuurders de kosten van een jaarvignet kunnen aftrekken van hun wegenbelasting, zou de rekening volledig door bestuurders uit andere EU-landen worden betaald. Het Hof oordeelde dat het vignet op zich niet discriminerend is, wel de compensatie voor Duitse bestuurders. De heffing werd door Nederland en Oostenrijk aangevochten.