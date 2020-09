Duitsland beschouwt Antwerpen niet langer als risicogebied

Antwerpen was begin augustus uitgeroepen tot risicogebied, na een forse stijging van het aantal coronabesmettingen in de provincie. Er werd toen ook een reiswaarschuwing uitgevaardigd. Die werd woensdag meteen ook ingetrokken.

Wie Duitsland inreist en in de veertien dagen daarvoor in risicogebied is geweest, moet verplicht in quarantaine tenzij die een negatieve test kan voorleggen.

Buitenlandse Zaken vroeg eerder deze week nog aan Duitsland en ook Nederland om de verplichte quarantainemaatregel voor de provincie Antwerpen te herbekijken.