Eén inschrijfdatum voor alle scholen

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) heeft een akkoord over de nieuwe inschrijvingsregels. Er komt in alle scholen in Vlaanderen één inschrijfdatum.

De inschrijvingen voor volgend schooljaar zullen al op een nieuwe manier verlopen. Vandaag zijn de inschrijvingsdata erg uiteenlopend. Dat zette druk op de scholen die hun inschrijvingsdatum almaar vervroegden. Door één datum te hanteren, hebben ouders meer tijd om verschillende scholen te bezoeken en na te denken over de studiekeuze. Ook worden dubbele inschrijvingen vermeden.

De discussie over de nieuwe inschrijvingsregels sleept al jaren aan. De N-VA zette de hakken in het zand omdat ze af wou van de aparte wachtlijsten om de sociale mix te verbeteren, de zogenaamde dubbele contingentering.

Uiteindelijk is er een compromis bereikt. In de lagere scholen blijft het systeem behouden om een sociale mix te garanderen. In de secundaire scholen wordt het afgeschaft. Scholen die dat willen, mogen wel nog 20 procent van hun plaatsen voorbehouden voor specifieke groepen.

Voor CD&V was het belangrijk dat scholen zelf konden kiezen of leerlingen zich online moesten aanmelden. Ook daarin is een compromis bereikt. Scholen met een plaatstekort moeten in de toekomst een digitaal inschrijvingssysteem hanteren. Dat geldt bijvoorbeeld voor alle scholen in Brussel, Gent en Antwerpen.

Crevits wil op die manier ook kampeertoestanden vermijden. Het gaat niet langer over wie zich het eerst inschrijft. In scholen met een plaatstekort melden leerlingen zich digitaal aan waarna ze via loting geselecteerd wordt. Daarbij wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de schoolkeuze. Voor scholen zonder capaciteitsproblemen verandert er weinig. 'Dit nieuwe inschrijvingsrecht maakt een einde aan het kamperen', zegt Crevits.