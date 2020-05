'Een kind dat zich niet goed voelt, kan ook niet leren'

Net als tal van scholen hoopt de Vrije Sint-Clemensschool in Hoeilaart vrijdag opnieuw leerlingen te verwelkomen. 'Dat vraagt allemaal ongelooflijk veel planning. En ons poetspersoneel is al overbevraagd.'

Wie de basisschool binnenkomt, wordt verwelkomd door een pompje met handgel. ‘De wasbakken worden deze week nog door de gemeente geleverd’, zegt Nico Guns van het directieteam. De gedeeltelijke heropening in goede banen leiden is met meer dan 700 leerlingen en 29 klassen geen sinecure.

De speelplaats is met nadarhekken opgedeeld. Of de kinderen op het gloednieuwe speeltoestel mogen, is nog niet zeker. ‘In principe moet je dat tussen twee speeltijden ontsmetten, maar dat is niet haalbaar. Ons poetspersoneel is al overbevraagd’, zegt Guns. ‘Het is een van mijn vele vragen die ik naar onze preventieadviseur heb gemaild.’

Kleurrijke tape

Door het schoolgebouw lopen klusjesmannen om alles coronaproof te maken. Op de trap naar de klaslokalen zijn met zwart-gele plakband vakken afgebakend. ‘De kinderen mogen pas doorschuiven naar het volgende vak als de andere is gepasseerd’, zegt Guns uit. ‘Op de speelplaats moeten ze al geordend zijn, zodat ze in juiste volgorde de klas binnenkomen: eerst wie achteraan zit, dan pas wie vooraan zit.’ Het is moeilijk in te beelden dat in deze gangen straks 220 jonge kinderen aan social distancing moeten doen.

Ook in de klassen is alles afgebakend met kleurrijke tape. ‘We hebben de oppervlakten tot twee cijfers na de komma moeten opmeten’, zegt hij. In elk lokaal kunnen tot twaalf leerlingen zitten, waardoor de klas in twee gedeeld is. De klastitularis en een zorgleerkracht wisselen elkaar af. ‘We hebben nog geluk dat we enkele grotere lokalen hebben. In een bevriende school kunnen door de strenge richtlijnen maar negen leerlingen per klas beginnen.’

Volgens die richtlijnen moet voor de leerkracht in 8 vierkante meter voorzien zijn in een zone die de leerlingen niet mogen betreden. De directeur onderbreekt zijn uitleg, omdat een juf zijn hulp inroept bij het herinrichten van haar klas. Probleem: de wasbak staat achter haar bureau, maar volgens de draaiboeken moeten leerlingen ook in de klas hun handen regelmatig wassen. ‘Het vraagt allemaal ongelooflijk veel planning’, zucht Guns.

Knippen in het aanbod

Ondanks al dat puzzelen moet de school knippen in het lesaanbod. Volgens de draaiboeken kunnen het eerste en tweede leerjaar vier dagen naar school, het zesde twee dagen. Maar de school heeft het aanbod gehalveerd. ‘Dat leidt tot ontgoocheling bij ouders’, zegt Guns. ‘Maar de overheid heeft verwachtingen gecreëerd die wij met onze capaciteit onmogelijk kunnen inlossen. Ik begrijp dat men hoop wilt geven, maar men houdt geen rekening met de realiteit op school.’

Dat rekenwerk wordt sterk bemoeilijkt door de opvang die de school moet voorzien. Omdat veel ouders in de zorg werken, was van in het begin altijd een tiental kinderen op school aanwezig. Vanaf maandag stijgt de vraag zo'n 80, blijkt uit een rondvraag. ‘Er wordt gezegd dat de lokale besturen de opvang kunnen overnemen, maar ook zij zitten met de handen in het haar. We zitten echt op onze limiet. Een uitbreiding naar meer leerjaren lukt alleen als de regels versoepelen.’

Wie niet lesgeeft, blijft aan de slag met online preteachen. Dat lijkt goed te lopen, al kan de echte evaluatie pas in de klas gebeuren. ‘We krijgen van ouders veel vragen over mogelijke leerachterstand, maar zelf maken we ons vooral zorgen over het welbevinden van de kinderen. Je weet niet altijd in welke omstandigheden ze de afgelopen weken hebben doorgebracht. Een kind dat zich niet goed voelt, kan ook niet leren. En ook hier wordt het niet eenvoudig. Zelfs onze zesjarigen moeten het grootste deel van de dag aan hun lessenaar doorbrengen.’

Niet turnen in het park

Om dat toch wat te temperen, krijgen de kinderen elke dag een uurtje beweging. Ook dat organiseren was geen eenvoudige klus. ‘We zitten hier midden in het groen. Onze turnlessen vinden normaal plaats in het park. Maar dat mag helaas niet, want dat zou een samenscholing zijn op publiek domein.’ De gemeente voorziet in andere infrastructuur, zoals de gemeentelijke sporthal en voetbalvelden. ‘Maar ook daar geldt ongeacht de grootte dat je er met maximaal 14 kinderen in kunt.’