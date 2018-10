Een op de acht stemde niet

Bijna 625.000 Vlamingen zijn zondag niet komen opdagen in het stembureau of stemden ongeldig of blanco. Dat is evenveel als het totale kiespubliek van Antwerpen, Gent en Brugge samen.

Hoe groot is het foertgevoel van Vlamingen over de politiek? Een van de indicatoren daarvoor is meten hoeveel mensen geen stem uitbrachten.

Het Vlaams agentschap voor Binnenlands Bestuur telde voor de provincieraadsverkiezingen 4,8 miljoen geregistreerde kiezers in het Vlaams Gewest. Van hen waren er 624.427 die zondag niet kwamen opdagen of blanco of ongeldig stemden. Dat zijn er ruim een op de acht, of 13 procent.

Bij de provincieraadsverkiezingen van zes jaar geleden waren er ruim 700.000 Vlamingen die niet geldig stemden. Ze waren toen goed voor 15 procent van de kiezers.

In vergelijking met de vorige verkiezingen ligt het aantal foertstemmers dus iets lager. Maar cijfers van het academische tijdschrift Res Publica leren dat 13 procent niet uitgebrachte of ongeldige stemmen nog altijd veel is. In 2006 ging het om 9,5 procent, in 2000 en 1994 om 11 procent en daarvoor telkens om een kleine 10 procent.