Een op de drie ziekenhuizen in het rood

Daaruit blijkt dat almaar meer financiële knipperlichten afgaan. Niet alleen gingen vorig jaar meer instellingen in het rood dan in 2016, ze wierven ook minder personeel aan dan in vorige jaren.

Faillissementen

Te veel versplintering

Ze ziet het probleem vooral in de te grote versplintering, waarbij instellingen in dezelfde regio elkaar nog altijd te veel beconcurreren en daardoor ‘dikwijls dezelfde, overbodige investeringen doen, met ofwel onderbenutting of overconsumptie tot gevolg’.

Verlies op verpleging

In Brussel en Wallonië is de situatie nog dramatischer dan in Vlaanderen. Terwijl in Vlaanderen alle ziekenhuizen samen nog een winstmarge van 0,7 procent halen, gaan ze in Brussel en Wallonië collectief in het rood. Volgens Belfius, een van de belangrijke financiers van de ziekenhuizen, krijgen 24 instellingen in België onvoldoende cash binnen om alle uitgaven te doen. Opnieuw lijken die problemen zich vooral in Franstalig België voor te doen.