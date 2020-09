Eén op de twee in evenementensector weer aan de slag

In de evenementensector is na de versoepelingen van augustus de helft van de mensen opnieuw aan het werk, leren data van SD Worx. De horeca herstelt trager.

De activiteit in de evenementensector is door de versoepeling van de coronamaatregelen opnieuw gestegen naar de helft van het niveau voor de pandemie. Dat blijkt uit data van HR-dienstenbedrijf SD Worx.

Toen de coronamaatregelen in juli uit vrees voor een tweede golf opnieuw strenger werden, was in de sector van evenementen en podiumkunsten maar één op de vier mensen aan het werk. Half augustus, toen versoepelingen werden aangekondigd, steeg de activiteitsgraad naar 50 procent. De weken nadien klom het percentage gewerkte dagen naar 61 procent.

Antwerpen

Alle regio's zien een positief jobeffect, met de grootste sprongen in Vlaams-Brabant (80 procent). Brussel, West- en Oost-Vlaanderen komen op bijna 60 procent uit. In Antwerpen blijft het percentage gewerkte dagen beperkt tot 44 procent. 'We kunnen zeker nog niet spreken van een herstel, maar we zetten wel een stap in de goede richting', stelt Bart Pollentier, directeur van het kenniscentrum van SD Worx.

Eerder bleek dat de evenementensector dit jaar afstevent op een tekort aan 777 miljoen euro cash om te blijven draaien.



Horeca