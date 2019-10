Een op de vier Vlaamse ziekenhuizen in het rood

Van de 48 algemene ziekenhuizen in Vlaanderen eindigden er vorig jaar 12 in het rood. Hun gezamenlijke winst is de helft lager dan zes jaar geleden.

De Vlaamse ziekenhuizen zijn financieel niet in de beste gezondheid. Dat blijkt uit een doorlichting die De Tijd maakte van de 48 algemene ziekenhuizen in het Vlaams Gewest.

Het beeld dat daaruit naar voren komt, is dat Vlaanderen er beter aan toe is dan Brussel en Franstalig België. Volgens Belfius halen de Belgische ziekenhuizen samen op een omzet van 15,5 miljard euro een winstmarge van 0,2 procent.

Voor een Vlaamse instelling is dat 0,7 procent. Data van Belfius tonen dat de Waalse ziekenhuizen samen nog een minieme winst maken, maar de Brusselse collectief in het rood gaan. 'Als we niet oppassen, gaan we de komende jaren naar ongelukken', waarschuwt Belfius-hoofdeconome Veronique Goossens over de Belgische cijfers.