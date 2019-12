Een op de zeven huurders van sociale woning is buitenlander

Bijna 20.000 van de 124.000 huurders van een sociale woning in Vlaanderen zijn buitenlanders. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Vlaamse overheid.

De grote meerderheid van de buitenlandse bewoners van sociale woningen komt van buiten de Europese Unie. Het ging in 2018 om bijna 14.000 mensen, of zeven op de tien van alle vreemdelingen met een sociale huurwoning. De rest, ongeveer 6.000, zijn EU-burgers. De cijfers zijn te vinden in de Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor van het Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur en Statistiek Vlaanderen. Die bundelt een reeks gegevens over buitenlanders en mensen met migratieroots en hun situatie inzake werk, wonen, armoede, welzijn en onderwijs in Vlaanderen. Belgische huurders met migratieroots zijn niet in de cijfers opgenomen.

Schermvullende weergave ©Mediafin

De cijfers zijn relevant in de context van het Vlaams regeerakkoord. De nieuwe Vlaamse regering van Jan Jambon (N-VA) verstrengde de regels voor de huur van een sociale woning. Wie in aanmerking wil komen, moet minstens de helft van de voorbije tien jaar zonder onderbreking in de gemeente of stad van de aanvraag hebben gewoond. De nuance is dat de wachttijd nu al drie jaar is, door de grote tekorten op de sociale huurmarkt en bestaande voorrangsregels.

Sinds 2017, dus voor de start van de regering-Jambon, moeten buitenlanders genoeg Nederlands kennen om een woning te mogen huren. De nieuwe regel geldt voor iedereen - om juridische procedures wegens discriminatie te vermijden - maar hij viseert vooral buitenlanders en mensen met migratieroots. Die groep is bezig met een trek van stad naar de rand en het platteland.

Politiek

De nieuwe regel past in een ruimer pakket om extreemrechts een belangrijk argument te ontnemen. Het politieke centrum vindt moeilijk een antwoord op het mantra van het Vlaams Belang dat de rode loper wordt uitgerold voor buitenlanders, terwijl de eigen mensen het na 40 jaar werken moeten stellen met een minipensioen en een plaats op allerlei sociale wachtlijsten.

Met 14 procent van alle huurders blijken buitenlanders een al bij al bescheiden deel van de beschikbare sociale woningen in te nemen. Hun aandeel schommelt al jaren rond dat percentage.