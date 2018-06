Een op tien werklozen maakt geen kans op job

Bijna 18.000 werkzoekenden zijn niet in staat een privéjob te nemen. ‘Daarom is het geen goed idee om de werkloosheid te beperken in de tijd’, zegt CD&V’er Robrecht Bothuyne.

Eind april telde Vlaanderen 184.000 werkzoekenden, terwijl zo’n 46.000 vacatures niet ingevuld raken. Federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) spreekt daarom over een arbeidsparadox. Om werkzoekenden naar de openstaande vacatures te begeleiden onderhandelden de federale en de deelstaatregeringen over een arbeidsdeal.

Al die vacatures invullen wordt evenwel niet gemakkelijk. Vaak stellen bedrijven specifieke vereisten voorop, waaraan werkzoekenden niet voldoen. Bovendien is een almaar groter deel van de werkzoekenden nauwelijks te activeren, blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) opvroeg bij Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA).

Schermvullende weergave Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne. ©Photo News

Uit die cijfers blijkt dat zo’n 18.000 werkzoekenden niet in staat worden geacht om een baan in de reguliere economie op te nemen. Dat is liefst een op de tien Vlaamse werkzoekenden.

Het gaat onder meer om zo’n 7.000 werkzoekenden die op een wachtlijst staan om een baan te krijgen in de sociale economie, zoals de beschutte en sociale werkplaatsen. Zo’n 4.000 mensen komen niet in aanmerking voor de sociale economie en via allerhande projecten in de arbeidszorg wordt geprobeerd hen erg voorzichtig te laten wennen aan de arbeidsmarkt.

Vlaanderen categoriseert steeds meer werkzoekenden als onbruikbaar op de arbeidsmarkt. Pleiten voor het inperken van de uitkeringen in de tijd is daarom hypocriet. Robrecht Bothuyne Vlaams parlementslid

Van zo’n 6.700 werkzoekenden neemt de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB zelfs aan dat ze door sociale, medische of psychische redenen niet in aanmerking komen voor een gewone baan of een taak in de sociale economie. Die groep is de voorbije jaren fors gegroeid. Vorig jaar kregen 1.422 mensen te horen dat een baan te hoog gegrepen is. In het jaar voordien waren dat er 919.

Volgens Bothuyne doet de VDAB te weinig om die mensen op de ene of andere manier aan het werk te zetten. ‘Wij willen dat elk talent wordt benut. We vinden daarom dat de VDAB meer moet inzetten op de activering van zwakkeren op de arbeidsmarkt. ’

Bij sommigen blijkt het echt niet haalbaar om ze naar werk te begeleiden. Shaireen Aftab Woordvoerster VDAB

Shaireen Aftab, de woordvoerster van de VDAB, betwist dat de arbeidsbemiddelingsdienst te weinig doet.

‘We zetten wel degelijk projecten op om die mensen te helpen. We bieden activeringstrajecten aan op maat van de werkzoekende, waarbij we proberen de drempels naar werk weg te nemen. Maar dat is niet altijd even gemakkelijk, want bij sommigen blijkt het echt niet haalbaar om ze naar werk te begeleiden.’

De cijfers tonen volgens Bothuyne ook aan dat de werkloosheidsuitkeringen beperken in de tijd, zoals Open VLD en de N-VA vragen, geen goed idee is.

‘We stellen vast dat Vlaanderen steeds meer werkzoekenden als onbruikbaar voor de reguliere arbeidsmarkt categoriseert. Hen wordt een eeuwige uitkering in het vooruitzicht gesteld. Met dat in het achterhoofd is het hypocriet om te pleiten voor het inperken van de werkloosheidsuitkering in de tijd.’ Zo’n inperking zou de allerzwaksten bestraffen, vindt Bothuyne.

Arbeidsmarktexperts zoals Marc De Vos, die verbonden is aan de denktank Itinera, zijn zich van het probleem bewust en pleiten voor een slimmere manier van activeren.

‘Pas eventuele sancties toe op maat van personen. Bij sommige mensen is het stopzetten van de werkloosheidsuitkering nodig, maar het lijkt me geen goed idee daar een algemene regel van te maken’, stelde De Vos vorige week in De Tijd.