Een op vijf Vlamingen is 65-plusser

Het aandeel van de ouderen is in Vlaanderen in 30 jaar van 14,2 naar 20,5 procent gestegen.

Van de 6.651.179 inwoners die het Vlaams Gewest begin dit jaar telde, is 20,5 procent 65 jaar of ouder. Dat blijkt uit cijfers die ‘Provincies in cijfers’ heeft gepubliceerd. In 1990 bedroeg het aandeel 65-plussers nog maar 14,2 procent.

Aan de andere kant krimpt de groep minderjarigen in Vlaanderen. Van 21,8 procent in 1990 zakt het deel van de jongeren onder 18 jaar licht tot 19,4 procent. In 2016 worden voor het eerst meer 65-plussers dan minderjarigen in het Vlaams Gewest geteld.

Het grootste overwicht van de ouderen is er in West-Vlaanderen, 23,5 procent. Dat is deels te verklaren door de kustgemeenten. In Koksijde, bijvoorbeeld, is vier op de tien inwoners ouder dan 65, amper een op de tien jonger dan 18.

Vlaams-Brabant heeft de grootste groep jongeren, 20,5 procent. Dat is, samen met Antwerpen waar het nipt is, de enige provincie waar jongeren nog een overwicht op ouderen hebben. Dat is het sterkst in Vilvoorde en Machelen, waar minderjarigen ruim een kwart van de bevolking uitmaken en een op de de zeven ouder dan 65 is.