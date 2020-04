Een op vijf horecazaken vreest faillissement

De coronacrisis hakt het zwaarst in op de horeca en de kunsten-, amusements- en recreatiesector. Uit een enquête van de Nationale Bank blijkt dat een op de vijf zaken in die sector voor het faillissement vreest.

Horeca

Bijna een op de tien bedrijven acht een faillissement waarschijnlijk of heel waarschijnlijk. Vooral in de kunsten-, amusements- en recreatiesector en in de horeca heerst veel pessimisme. Die moest een maand geleden verplicht sluiten. Ongeveer een vijfde van de bedrijven in die sectoren vreest voor een faillissement.