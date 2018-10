Een op zes startende studenten krijgt geen tweede kans in Leuven

De KU Leuven verbood dit jaar 2.448 studenten zich opnieuw in te schrijven in dezelfde studierichting omdat ze voor te weinig vakken geslaagd waren. Dat is een op de zes starters.

Wie in zijn eerste jaar aan de KU Leuven niet voor 30 procent van zijn studiepunten - of ongeveer drie grote vakken - slaagt, mag het volgende academiejaar niet meer starten in dezelfde studierichting. Die maatregel voerde de universiteit in het academiejaar 2015-2016 in om studenten sneller naar de juiste richting te leiden.

Dit academiejaar verbood de universiteit 2.448 bachelorstudenten zich opnieuw in te schrijven, blijkt uit nieuwe cijfers. Dat is ongeveer een op de zes starters. Bij de schakelstudenten is 12 procent geweigerd.

Het uiteindelijke aantal zal wellicht nog iets zakken omdat de procedure voor een afwijkende toelating nog lopende is. Sinds de universiteit de maatregel invoerde, zijn de cijfers zijn vrij stabiel. Uit de analyses van vorige jaren bleek dat vooral studenten met een zwakke sociaal-economische achtergrond niet slagen. Die analyse is voor de studenten nu nog niet gemaakt.

28,6% geweigerd In de faculteit rechten is 28,6 procent van de startende bachelorstudenten geweigerd omdat ze vorig jaar niet genoeg studiepunten haalden.

Het doel van de maatregel is dubbel, zegt vicerector Onderwijs Tine Baelmans. ‘We willen dat studenten op voorhand beter nadenken over hun studiekeuze. Ze weten dat ze het niet opnieuw kunnen proberen als ze niet voldoende punten halen. We willen ook niet dat studenten van wie we merken dat ze hun diploma uiteindelijk niet halen, aan de universiteit blijven. Het heeft geen zin zulke studenten twee of drie jaar in een richting mee te nemen.’

De slaagpercentages verschillen sterk van richting tot richting. Vooral bij rechten, filosofie en sociale wetenschappen wordt een hoger dan gemiddeld percentage studenten geweigerd. In de faculteit rechten is 28,6 procent van de startende bachelorstudenten geweigerd omdat ze vorig jaar niet genoeg studiepunten haalden. Ook in de faculteit letteren en psychologie ligt het percentage hoog.

Ingangsexamens

De faculteiten die met ingangsexamens of ijkingsproeven werken, scoren beter. Zo’n ijkingsproef is verplicht voor wie in een bepaalde studierichting start, maar is niet bindend. Ook wie niet slaagt, mag dus beginnen. Toekomstige studenten moeten zo een beter beeld van hun slaagkansen krijgen. In de faculteit geneeskunde, die met een ingangsexamen werkt, haalt slechts 12,5 procent van de bachelorstudenten het gevraagde minimum niet. Bij de ingenieurswetenschappen is dat 11 procent.

De KU Leuven onderzoekt de mogelijkheid om in de toekomst ook ijkingsproeven in te voeren in de humane wetenschappen. Zo’n proef voor de humane wetenschappen organiseren is niet evident, beseft Baelmans. ‘We bekijken nu bijvoorbeeld hoe je taalvaardigheden kan testen voor richtingen in de letteren of hoe je casussen kan voorleggen voor de rechten. Het is de bedoeling om daar de komende jaren verdere stappen in te zetten.’

Introductiedagen

Daarnaast wil de KU Leuven nog meer inzetten op oriëntering en activerend onderwijs door bijvoorbeeld introductiedagen. ‘Die maatregelen moeten de overgang van het middelbaar naar het hoger onderwijs faciliteren zonder de kwaliteit van ons onderwijs te verloochenen.’