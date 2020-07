Eenmalige vergoeding voor studenten verpleegkunde

De bacheloropleiding verpleegkunde is sinds het academiejaar 2016-2017 verlengd van 3 naar 4 jaar. Deze maand studeert dus de eerste lichting af die 4 jaar gedaan heeft over de opleiding. Hoewel bij de verlenging was afgesproken dat er tijdens het stagejaar een vergoeding zou komen voor de studenten, is dat nog steeds niet geregeld.