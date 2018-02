'Eerste aanmaning waterfactuur moet gratis zijn'

De eerste aanmaning om een waterfactuur te betalen moet volgens minister van Consumentenzaken Kris Peeters gratis (CD&V) zijn. Nu verdienen watermaatschappijen daar soms veel geld aan.

Naar aanleiding van een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Rob Beenders (sp.a) aan minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) kwam aan het licht dat sommige watermaatschappijen mooi geld verdienen door verwijlkosten aan te rekenen voor achterstallige facturen. In Knokke is de eerste herinneringsbrief van de watermaatschappij gratis maar in Limburg betaal je na het verlopen van de betalingstermijn van 15 dagen al onmiddellijk 7,5 euro en loopt dat al snel op naar 15 euro.

Uit een raming blijkt dat De Watergroep, het grootste drinkwaterbedrijf van Vlaanderen, op die manier vorig jaar meer dan 4 miljoen euro heeft verdiend. Alle maatschappijen samen stuurden 1.148.194 herinneringsbrieven.

'Aan het verzenden van betalingsherinneringen zijn nu eenmaal kosten verbonden', reageert Carl Heyrman, de algemeen directeur van Aquaflanders, de koepelvereniging van de Vlaamse water- en rioleringsbedrijven. 'De beste raad die wij kunnen geven is facturen binnen de betalingstermijn te betalen. Om schuldophoping te voorkomen is het belangrijk snel op de bal te spelen. Daarom wordt meteen een herinneringsbrief gestuurd. Aquaflanders is geen voorstander van het verlengen van de betalingsperiodes.

Peeters zegt dat deze praktijk gebannen moet worden. 'Ik vind dat een eerste aanmaning kosteloos kan en moet gebeuren', verklaart hij. 'We hebben al een goed voorbeeld. In de telecomsector is vanaf 1 juli 2018 de eerste aanmaning gratis. Ik vind dat ook in de watersector dit voorbeeld kan en moet gevolgd worden.' Peeters zal over dat voorstel overleg plegen met de watermaatschappijen.