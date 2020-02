Eerste praalwagen met Joodse karikatuur verschijnt op Carnaval Aalst

Ondanks alle protest duiken op het carnaval van Aalst de eerste wagens op die de draak steken met joden. Christoph D'Haese noemt het evenement 'een feest van de vrijheid van meningsuiting'.

In Aalst is de eerste praalwagen met een prominente afbeelding van een Joodse karikatuur aangesloten. Carnavalsgroep Lossendeirdeveirdeirdeir (LDVD) koos dit jaar als thema 'Het Oilsjters Tribunool', waarbij rechters uitzonderlijk over humor mogen oordelen. Vooraan de geviseerde groepen staat een grote Joodse beeltenis met opmerkelijk lange tenen. Een duidelijke verwijzing naar de heisa van de voorbije dagen.

'We lopen als rechters van de humor door de straat. Jood, priester, moslim,... met Carnaval in Aalst wordt er met alles en iedereen gelachen. Het staat zelfs zo geschreven in het Aalsters wetboek van de humor', motiveren de leden van LDVD het gebruik van de karikatuur.

We lopen als rechters van de humor door de straat. Jood, priester, moslim,... met Carnaval in Aalst wordt er met alles en iedereen gelachen. Carnavalgroep LDVD

Ook andere carnavalsgroepen spelen met het thema of werken rond het thema censuur. Grote haakneuzen, pijpenkrullen en andere stereotypen duiken hier en daar op. Lokale media meldden dat een Aalstenaar 2.000 buttons met de afbeelding van een ‘Joodse ster’ in de kleuren van het Aalsterse stadslogo verdeelde.

Vertraging

Het is nog niet duidelijk hoe pijnlijk de Joodse gemeenschap de beelden dit jaar zal vinden. De voorbije dagen regende het kritiek op de mogelijke aanwezigheid van praalwagens met antisemitische symbolen in Aalst. De carnavalsgroep De Vismooil’n beeldde Joden vorig jaar af in chassidische kledij, met pijpenkrullen en haakneuzen die op potten geld zitten en zelfs een pop met een rat op haar schouder. Dat deed sterk denken aan de stereotypen in de nazipropaganda en neonazipublicaties..

Unesco schrapte daarop de in 2010 verleende erkenning van het oude carnaval als 'immaterieel cultureel erfgoed'. De Israëlische Minister van Buitenlandse Zaken Israel Katz riep net als joodse organisaties en Europarlementariërs op tot een verbod. Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD) vroeg burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) om de carnavalisten te verplichten om geen joodse karikaturen te gebruiken.

D'Haese riep de carnavalisten enkel op om niet te kwetsen om te kwetsen. De burgemeester noemde zondag het carnaval in Aalst 'een feest van de vrijheid van meningsuiting'.