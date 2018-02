Eerste spadesteek Oosterweel is voor vandaag, hinder voor na de verkiezingen

De eerste spade van de langverwachte Antwerpse Oosterweelverbinding gaat vandaag in de grond. Het fotomoment is vooral symbolisch, want de werken - en dus ook de hinder - starten pas eind dit jaar.

De CD&V’er Kris Peeters, die onlangs naar Antwerpen verhuisde, had als Vlaams minister-president en minister van Openbare Werken jarenlang een spade in zijn koffer liggen in de hoop ze in de Antwerpse grond te kunnen steken. Maar de bouw van de Oosterweelverbinding, die de ring rond Antwerpen moet sluiten, bleek een langere lijdensweg dan verwacht.

Het moet CD&V pijn doen dat de Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA), Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) en de Antwerpse schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) vandaag voor de foto van de symbolische eerste spade mogen poseren.

Toch betekent het mediagenieke moment niet dat de werken vandaag starten. De schop gaat in de grond voor de start van de bouw van een tijdelijke park-and-rideparking op de Antwerpse Linkeroever. In de loop van dit jaar begint het aannemersconsortium Rinkoniên - een Antwerpse dialectterm voor ‘snelle opeenvolging’ en ‘ring aaneen’ - aan de voorbereidende werken. Denk aan het verleggen van nutsleidingen, de installatie van omleidingswegen, het plaatsen van een werfdorp en de installatie van een bezoekerscentrum.

Pas eind dit jaar, na de lokale verkiezingen van oktober dus, starten de echte werken op Linkeroever. Dat is iets later dan eerder aangekondigd. Linkeroever is het eerste van vijf deelprojecten. (zie kaart) Het laatste moet tegen 2025 of 2026 afgerond zijn. ‘Alles loopt naar wens’, zegt Stijn Lemmens, projectdirecteur bij Artes Roegiers, een van de bedrijven van het aannemersconsortium. ‘Vanzelfsprekend is het voor elk bedrijf in het consortium een enorme uitdaging. De kleine vertraging is verwaarloosbaar. Vooral het verkrijgen van de bouwvergunning was een belangrijke mijlpaal.’

Zware hinder

De hinder dreigt vanaf eind dit jaar bijzonder zwaar te zijn, waarschuwt de mobiliteitsorganisatie VAB. Dan worden de rijstroken op de E17 voor de Kennedytunnel versmald. Op het grondgebied van Linkeroever en Zwijndrecht worden zowel snelwegen als op- en afrittencomplexen heraangelegd. ‘Mensen beseffen de consequenties van die werken nog niet’, zegt Joni Junes van de VAB.

Als de aannemer in maart of april de concrete werfplanning heeft, volgt een uitgebreide informatiecampagne over de werken. Op die manier krijgen bedrijven en bewoners ongeveer zes maanden om zich te informeren over eventuele omleidingen en alternatieven voor de auto.

Een oplossing voor de Antwerpse mobiliteit gaat verder dan infrastructuur. Thierry vanelslander transporteconoom Universiteit Antwerpen

Vandaag gebeurt driekwart van de verplaatsingen in en rond Antwerpen met de auto. Dat aandeel moet zakken naar de helft van de verplaatsingen, maar volgens VAB is dat weinig realistisch. ‘Het openbaar vervoer biedt nog te weinig alternatieven. Meer fietsinfrastructuur, meer overstapparkings en een frequenter openbaar vervoer zijn nodig. Bovendien liggen veel park-and-rideparkings in opstoppingsgevoelige zones. Wie in de file heeft gestaan, zal niet snel de neiging hebben zijn auto te parkeren, maar zal eerder alsnog tot zijn eindbestemming doorrijden.’

Er is meer nodig dan een goede communicatiecampagne, zegt ook de Antwerpse transporteconoom Thierry Vanelslander. ‘Zowel voor het goederenvervoer als voor het personenvervoer zijn de alternatieven ontoereikend. Je zal er weinig mensen en bedrijven mee overtuigen, zelfs als de goodwill er is.’

Te traag

Oosterweel alleen zal de Antwerpse files niet oplossen, waarschuwt Vanelslander. ‘De huidige keuzes zijn het resultaat van een politiek besluitvormingsproces, maar ik heb er serieuze vragen bij of ze ook de beste oplossing zijn voor de Antwerpse mobiliteit. Daarvoor is een pakket maatregelen nodig dat verder gaat dan infrastructuur.’

Veel hangt volgens de transporteconoom af van de manier waarop het verkeer in de toekomst wordt gestuurd. 80 procent van het verkeer op de Antwerpse ring moet niet in de stad zijn, maar in de haven of voorbij Antwerpen. Met de burgerbewegingen is afgesproken dat dat doorgaand verkeer van de ring wordt weggeleid. Het moet westelijker via de Liefkenshoektunnel of oostelijker via een nog aan te leggen A102. De overheid en de burgerbewegingen overleggen daarover, maar het loopt allemaal trager dan de actiegroepen willen.