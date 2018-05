'Eersteklas begrafenis' voor hulp minderjarigen met handicap

Meerderjarigen zitten al sinds vorig jaar in dat nieuwe systeem, voor minderjarigen was het de bedoeling om vanaf 2018 te beginnen. Die startdatum moest worden uitgesteld naar 2019. Maar ook die timing dreigt onhaalbaar te worden, bleek dinsdag in het Vlaams Parlement.

De topman van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), James Van Casteren, stelde dinsdag in de commissie-Welzijn dat de 'eerste trap' van het PVF voor minderjarigen effectief in 2019 van start gaat. Maar de eigenlijke uitrol van het budget is pas voor de 'tweede trap', waarvan de timing niet meteen duidelijk is.