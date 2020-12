Eigen laptop voor elke leerling in vijfde leerjaar

De Vlaamse regering trekt 375 miljoen euro uit om elke leerling in het vijfde leerjaar een eigen laptop te geven. De pc blijft eigendom van de school.

Elke leerling in het vijfde leerjaar krijgt binnen enkele jaren een eigen laptop of tablet om schoolwerk mee te doen. Ook voor de leerkrachten komen er extra ICT-materiaal en aangepaste opleidingen. Dat kondigt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) aan.

Het afstandsonderwijs tijdens de coronacrisis heeft volgens hem duidelijk gemaakt dat Vlaanderen achterop hinkt op andere landen qua digitalisering in het onderwijs. Weyts wil die achterstand nu ombuigen in een voorsprong. Het budget voor ICT voor het Vlaamse onderwijs gaat in één klap van 32 miljoen euro in 2019 naar 375 miljoen euro.

Digisprong

Weyts spreekt van 'de grote Digisprong voorwaarts'. Het vijfde leerjaar krijgt daarbij een sleutelrol. 'Het vijfde leerjaar wordt voortaan een mijlpaal in het leven van elk kind. Het wordt het leerjaar waarin elk kind in Vlaanderen een eigen ICT-toestel krijgt', staat te lezen in de plannen van Weyts.

De digitalisering moet ook de communicatie vlotter helpen verlopen en kan de planlast helpen verminderen zodat leerkrachten meer tijd overhouden voor hun kerntaak: lesgeven.