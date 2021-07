Eigenaars zonnepanelen kunnen compensatiepremie aanvragen

Vrijdag maakte de Vlaamse regering bekend dat het digitale loket om de premie aan te vragen opent op dinsdag 20 juli 2021. Wie al over een digitale meter beschikt en zonnepanelen plaatste voor 2021, kan de premie online aanvragen via de website van de netbeheerder Fluvius bij het digitale loket in Mijn Fluvius. De uitbetaling van de premie gebeurt door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) en dat nog voor het einde van het jaar voor alle premies die voor midden november werden aangevraagd. De premie moet in elk geval voor 19 januari 2022 aangevraagd worden. Dat is zes maanden na de publicatie in het Belgische Staatsblad.