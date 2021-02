Eigenaars zonnepanelen kunnen tot 2025 uitstel vragen voor digitale meter

Als gevolg van dat arrest kunnen eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter niet langer genieten van een virtueel terugdraaiende teller. Bij zonnepanelen is het zo dat huishoudens die teveel stroom produceren voor eigen gebruik die elektriciteit op het net injecteren. Is dat het geval, daalt de meterstand. Halen ze stroom van het net, dan stijgt de meterstand. De vorige Vlaamse regering beloofde dat wie tot 2020 zonnepanelen plaatste, vijftien jaar lang kon genieten van de gunstregeling.

Alternatief

De nieuwe Vlaamse regering heeft intussen een alternatief met een kostprijs van een half miljard euro uitgewerkt. Ze stelde een eenmalige compensatie in het vooruitzicht die een rendement van 5 procent op 15 jaar moet garanderen.

Minister Demir liet een premieregeling uitwerken die onder meer rekening houdt met het piekvermogen van de installatie, de gemiddelde kost van de zonnepanelen in het jaar van installatie en de reeds ontvangen overheidssteun. Ook het al ontvangen voordeel van de terugdraaiende teller wordt in mindering gebracht. Een doorsnee installatie uit 2020 zou zo een compensatie krijgen van 1.308 euro.

De ontwerpregeling werd intussen verder uitgewerkt met parlementsleden Andries Gryffroy (N-VA), Robrecht Bothuyne (CD&V) en Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) en kreeg afgelopen vrijdag groen licht van de Vlaamse regering. De regeling zal nu nog worden voorgelegd aan energieregulator Vreg, de Vlaamse Toezichtscommissie en de Raad van State. Nadien moet de Vlaamse regering de knoop definitief doorhakken.

Minister Demir had eerder ook al beslist om de uitrol van de digitale meters bij eigenaars van zonnepanelen on hold te zetten. Bedoeling was nochtans de klassieke teller prioritair te vervangen bij nieuwbouwwoningen en zonnepaneleneigenaars door een digitale versie.