Eindtermen goedgekeurd ondanks onvrede experts

De Vlaamse regering heeft vrijdag haar principiële goedkeuring gegeven bij de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad. De experten die aan de hervorming meewerkten niet te spreken over het resultaat.

Dat uitstel viel niet in goede aarde bij Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 'Als het dossier tot september wordt uitgesteld, kan je stilaan beginnen te spreken van onbehoorlijk bestuur. Dat is echt lachen met de scholen', zei Boeve twee weken geleden aan De Tijd .

Reden voor de onrust is een twist tussen de koepels en de experten die betrokken waren bij de hervorming. Ze werkten twee jaar lang samen aan de hervorming en kwamen in januari met een voorstel. Maar een aantal directeurs uit het technisch onderwijs vonden de eindtermen geschreven op aso-niveau. Omdat ze praktisch onhaalbaar waren, liet minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) uiteindelijk toe dat de koepels een aantal wijzigingen maakten.

Achterkamerpolitiek

De experten die meewerkten aan de nieuwe eindtermen vinden het onbegrijpelijk dat de koepels 'via achterkamerpolitiek' mochten ingrijpen, waardoor de structuur niet meer zou kloppen en essentiële vakinhouden zijn gesneuveld. Uit angst voor de perceptie dat de nieuwe eindtermen niet op expertise zijn gebaseerd, konden de coalitiepartners zich niet scharen achter het voorstel. Ze vroegen eerst terug te koppelen naar het onderwijs. Dat kwam er in de vorm van een helikoptercommissie.

In het huidige ontwerp ligt de nadruk nog steeds op kwantiteit in plaats van op kwaliteit.

Maar het plan zelf werd niet gewijzigd. De experten publiceerden donderdag een open brief in De Morgen waarin ze hun ongenoegen uitten en de coalitiepartners opriepen om het voorstel te blokkeren. Dat de regering nu toch instemt met de eindtermen doet de wenkbrauwen fronsen.

CD&V benadrukt dat de experten nog een laatste toetsing kunnen doen. De Vlaamse onderwijsraad en de SERV adviseren de regering steeds bij nieuwe onderwijsdecreten. Weyts heeft hen nu expliciet de opdracht gegeven de experten daarbij te betrekken. Maar ook de katholieke koepel hoopt met de dialoog toch nog wijzigingen te kunnen bewerken. 'In het huidige ontwerp ligt de nadruk nog steeds op kwantiteit in plaats van op kwaliteit', zegt Boeve. Het advies is hoe dan ook niet bindend. Het laatste woord ligt bij het Vlaams Parlement.