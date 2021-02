'Eindtermen zijn maar een klein schakeltje in de keten'

Het Vlaams Parlement keurde woensdag de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs goed. Kunnen ze de kwaliteit van het Vlaamse onderwijs opkrikken?

Twee jaar sleutelde Vlaanderen samen met leerkrachten, onderwijsexperts en leden van de onderwijskoepels aan de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. Woensdag gaf het Vlaams Parlement groen licht. Voor het eerst in 25 jaar komt er een grondige herziening van wat leerlingen minimaal moeten kennen en kunnen op het einde van het schooljaar.

Vanaf 1 september volgend jaar komt er meer aandacht voor wetenschap, techniek en wiskunde (STEM), digitale en financiële competenties, ondernemingszin en burgerschap. De eindtermen worden ook moderner en concreter. Zo is voor het vak geschiedenis voor het eerst een resem sleutelbegrippen vastgelegd die leerlingen moeten kennen, zoals genocide en dekolonisatie. Er werd ook gesleuteld aan een aantal probleemrichtingen, zoals menswetenschappen, zodat die beter aansluiten bij de vervolgrichtingen in het hoger onderwijs.

Het is nu aan de onderwijskoepels en -netten om de eindtermen in leerplannen te vertalen. Die kunnen leerkrachten en auteurs van handboeken als leidraad gebruiken. Veel tijd is er niet meer. De eerste graad van het secundair onderwijs sinds september 2019 al met nieuwe eindtermen. De nieuwe eindtermen en leerplannen voor de tweede graad moeten volgend schooljaar in werking treden.

Voor minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zijn de nieuwe eindtermen cruciaal om de kwaliteit van het Vlaamse onderwijs op te krikken. De voorbije jaren donderde Vlaanderen naar beneden in de internationale rangschikkingen, met onder meer slechte resultaten voor wiskunde en wetenschappen.

Lat moet hoger

Een grotere nadruk op kennis moet dat verhelpen. 'Met de nieuwe eindtermen leggen we de lat hoger', zei Weyts woensdag in het Vlaams Parlement. 'Onze onderwijskwaliteit staat onder druk. We moeten naar boven kijken en ambitieuzer zijn.'

Maar klopt het wel dat de nieuwe eindtermen ons onderwijs naar ongekende hoogtes zullen stuwen? 'Het is een complexe discussie', zegt Martin Valcke, professor onderwijskunde aan de Universiteit Gent. 'Goede eindtermen zijn uiteraard belangrijk, maar ze zijn geen garantie op kwaliteit. Ze zijn maar een schakeltje in de keten.'

Een goede lerarenopleiding en bijscholingen zijn even belangrijk. 'België is een van de slechtste leerlingen van de klas wat de professionele ontwikkeling van leerkrachten betreft', zegt Valcke. 'Hun uren zitten zo vol geplamuurd met lesopdrachten dat ze maar twee halve dagen per jaar een opleiding kunnen volgen. In China is dat zo'n 80 uur per jaar.'

Groeiende diversiteit

Opleiding en reflectie zijn nochtans cruciaal om te kunnen omgaan met de groeiende diversiteit in het onderwijs. 'In een klas zitten leerlingen met allerlei achtergronden. Onze lerarenopleiding en infrastructuur zijn daar niet op afgestemd. We moeten overstappen op een andere soort onderwijs, waarin elke leerling een deel gemeenschappelijk onderwijs krijgt en een deel individuele begeleiding', zegt Valcke.

Dat België achteruitgaat in de internationale rankings nuanceert hij. 'Alle ontwikkelde landen gaan daarin achteruit. Ze worstelen allemaal met de groeiende diversiteit. Bovendien worden de toetsen de jongste jaren anders afgenomen. Als je iets aan die gigantische machinerie van internationale rankings verandert krijg je nu eenmaal andere resultaten.'