El Kaouakibi: 'Ik lag op de grond, maar krabbel recht'

Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi (Open VLD) heeft zich persoonlijk niet verrijkt of subsidies onwettig aangewend. Dat zegt Johan Vande Lanotte, die als advocaat het dossier rond Let's Go Urban in opdracht van El Kaouakibi uitvlooide.

Na dagen van stilzwijgen heeft Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi zich maandag op een persconferentie verdedigd tegen de aanhoudende beschuldigingen omtrent haar vzw Let's Go Urban.

Volgens advocaat en voormalig sp.a-minister Johan Vande Lanotte is er geen sprake geweest van persoonlijke verrijking of het verkeerd aanwenden van subsidies. Wel had er volgens hem meer openheid moeten zijn naar de bestuurders toe, met name over de afgesloten dienstverlenings-, bruikleen- en licentieovereenkomsten. Vande Lanotte merkte nog op dat de boekhouding en de financiën 'slordig' beheerd zijn.

Maar Vande Lanotte had vooral kritiek op de audit van Let's Go Urban die de hele zaak aan het rollen bracht. Onderzoek leert dat de audit geen rekening heeft gehouden met alle beschikbare informatie, zegt hij.

Knock-out

Een geëmotioneerde El Kaouakibi stak niet onder stoelen of banken dat heel de heisa zwaar is aangekomen. 'Ik ben een bokser en ik ben knock-out geslagen. Ik lag op de grond. Maar het is geen schande om te vallen. Het is perfect mogelijk weer recht te krabbelen. Dat is de boodschap die ik wil geven aan iedereen die hieronder te lijden heeft gehad, de jongeren in de eerste plaats.'

We blijven vechten. Blijf hopen en dromen, dat is mijn boodschap. Sihame El Kaouakibi Vlaams Parlementslid