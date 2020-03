El Kaouakibi hekelt racisme tegen vrouwen

In het filmpje wijst ze erop dat maart de maand van de vrouw is, en dat ze naar New York gaat voor de VN-conferentie over de positie van vrouwen. 'Normaal gezien zwijg je. Denk je: 'De types die dat doen, weten niet beter. Ze zijn gefrustreerd. Ik moet blijven gaan'. Eerlijk: ik kan dat niet meer doen. Mensen hebben mij gewaarschuwd toen ik in de politiek stapte. Toen had ik zoiets van: 'Ik maak dit al tien jaar mee'. Maar het wordt erger en erger. En ik besef hoeveel vrouwen dit elke dag meemaken. Terwijl wij met onze vinger wijzen naar andere landen en continenten over hoe we met vrouwen moeten omgaan. Als je dit over je heen krijgt, denk ik: we gaan niet meer zwijgen.'