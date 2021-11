Electrabel krijgt gunstig advies voor gascentrale Vilvoorde

'Vergunning verlenen'

Of de gascentrale van Electrabel daarmee in een veilige haven belandt, is evenwel nog onzeker. Ook de plannen van de ondernemer Luc Tack voor een nieuwe gascentrale in Tessenderlo kregen een gunstig advies van de omgevingsvergunningscommissie, maar Demir reikte toch geen vergunning uit, omdat de stikstofuitstoot gebrekkig in kaart was gebracht. ‘Dit is maar een van de zovele adviezen', zegt Andy Pieters, de woordvoerder van Demir, over het advies van de GOVC. ‘De minister beslist in alle wijsheid op basis van alle elementen in het dossier.’