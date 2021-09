'Elk bedrag dat 3M voorstelt, zal te laag zijn'

Een gerechtelijke procedure kan 3M niet meer vermijden. Maar als het chemiebedrijf zijn bestuurders uit de wind wil houden, kan het beter ingaan op de eisen van omgevingsminister Zuhal Demir (N-VA).

'De bestuurders zullen toch eens groen gelachen hebben', denkt professor milieurecht Kurt Deketelaere (KU Leuven). Hij doelt op de bestuursleden van het Amerikaanse chemiebedrijf 3M, die een deurwaarder op bezoek kregen met een ingebrekestelling van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). De brief ging ook naar het Amerikaanse en Belgische hoofdkantoor.

De essentie Het Amerikaanse chemiebedrijf 3M hult zich nog steeds in stilzwijgen over de bodemvervuiling door lozing van PFAS en minimaliseert het de gezondheidseffecten.

De ingebrekestelling van individuele bestuurders door de Vlaamse omgevingsminister Zuhal Demir (N-VA) kàn de schok zijn die 3M van strategie doet veranderen.

Toch achten specialisten de kans klein dat de minister voor de deadline een bevredigend antwoord krijgt van het chemiebedrijf.

Demir wil tonen dat het menens is. Maar is 3M wel onder de indruk van de actie? ‘Zo'n bedrijf is wel wat gewend’, zegt Deketelaere. ‘Toch denk ik dat de houding van Demir wel zal verrassen. Ze bijt zich hier behoorlijk in vast en toont dat ze niet van plan is om recul te nemen.'

Vooral de ingebrekestelling van meer dan tien individuele bestuurders zou weleens indruk kunnen maken op 3M, denkt Deketelaere: ‘Ik kan me inbeelden dat bestuurders daar niet mee kunnen lachen. Zij zullen misschien druk zetten op het management om van houding te veranderen.' Milieuadvocate Isabelle Larmuseau bevestigt dat: 'Bestuurders riskeren ingrijpende sancties zoals een gevangenisstraf. Daar zullen ze niet op gerekend hebben in de VS. Dat gebeurt daar nooit.'

De houding van het management van 3M was tot nu toe ontoeschietelijk. De leden van de parlementaire onderzoekscommissie kregen nauwelijks antwoorden op hun vragen. Het bedrijf blijft de gezondheidsrisico's van schadelijke PFAS minimaliseren en beweert dat er nog veel onduidelijkheid is over de effecten van de stoffen. Die houding is vreemd, vooral omdat het bedrijf in de Verenigde Staten al voor 860 miljoen dollar schikte in een gelijkaardige zaak.

De kans dat 3M die lijn blijft aanhouden lijkt de specialisten groot. Een gerechtelijk onderzoek vermijden, kan het bedrijf niet meer. Na een klacht met burgerlijke partijstelling, ingediend door burgeractivist Thomas Goorden, loopt er al een strafrechtelijk onderzoek. 'In een burgerlijke of administratieve procedure kunnen partijen dat onderling beslissen ermee te stoppen. In een strafrechtelijk onderzoek is dat veel minder evident, omdat het parket de leiding heeft', zegt Deketelaere.

We mogen niet vergeten dat er in deze zaak twee actoren zich schuldig maken aan milieuvervuiling. Eén daarvan is de overheid Isabelle Larmuseau Milieuadvocate

Door in te gaan op de eisen van Demir, zou 3M wel de bestuurders uit de wind kunnen zetten. Het is niet ondenkbaar dat het parket bewijzen vindt waaruit verantwoordelijkheid van bestuurders blijkt, maar het is eerder ongebruikelijk dat bestuurders terechtstaan in een strafzaak tegen het bedrijf. 'Maar Demir kan hen wel burgerlijk aansprakelijk stellen', zegt Deketelaere. 'Ook een administratiefrechtelijke procedure - bijvoorbeeld over de intrekking van de vergunning - zou eventueel nog te vermijden zijn.'

Succes

'Dit moét een succes worden voor de minister', denkt Deketelaere. 'Ze komt nu heel hard over, maar dan moet ze ook doorzetten. En als we inderdaad terechtkomen in een gerechtelijke procedure, dan denk ik niet dat we voor de volgende verkiezingen al een definitieve uitslag hebben. Een correctionele procedure kost tijd, mensen en middelen. En 3M heeft tijd, mensen en middelen.'

Elk bedrag dat 3M zal voorstellen, zal te laag zijn Isabelle Larmuseau Milieuadvocate

De vraag is dan wat de Vlaamse regering als een succes beschouwt. Mocht 3M toch met een voorstel om te saneren naar de minister stappen, dan is waakzaamheid geboden, zegt Larmuseau. 'Elk bedrag dat 3M zal voorstellen, zal te laag zijn', zegt ze. 'De sanering van alle vervuilde grond zal miljarden kosten. De minister blijft verwijzen naar de straal van 3 kilometer rond 3M, maar de vervuiling reikt veel verder. Het is niet ondenkbaar dat de politiek akkoord zou gaan met een bedrag dat hoog lijkt, maar in werkelijkheid niet in de buurt komt van de totale kosten. Daar is de belastingbetaler de dupe van.'