Elke dag vloeit 900.000 euro via testament naar goed doel

Vorig jaar is in Vlaanderen bijna 330 miljoen euro nagelaten aan goede doelen, of iets meer dan 900.000 euro per dag.

Dat blijkt uit een antwoord van Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) op een schriftelijke vraag van Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers (CD&V).

In 901 nalatenschappen werden vorig jaar één of meerdere goede doelen opgenomen, goed voor 1.275 legaten. Alles samen werd 329,96 miljoen euro nagelaten aan goede doelen, of bijna 904.000 euro per dag. Daarmee winnen goede doelen aan populariteit. In 2017 bevatten 733 nalatenschappen een goed doel, in 2018 861 nalatenschappen.

6,96 miljoen Goed doel In 2019 liet de gulste erflater een bedrag van niet minder dan 6,96 miljoen euro na aan een goed doel.

Een van de mogelijke oorzaken van de stijging is de bekendheid van het duolegaat, meent Schryvers. Met een duolegaat, dat volgend jaar hervormd wordt, kunt u geld nalaten aan een goed doel. De constructie is vooral interessant als u iets nalaat aan verre familie of aan een vriend. Omdat zij geen familie in rechte lijn zijn, worden ze zwaar belast bij een erfenis, tot 55 procent. Een duolegaat komt neer op een overeenkomst waarbij het goede doel alle erfbelasting betaalt, dus ook die op het legaat van uw neef of goede vriend. Die houdt op die manier meer over dan wanneer hij zelf de erfbelasting moet betalen.

