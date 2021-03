Elke leerling krijgt laptop of tablet vanaf vijfde leerjaar

De coronacrisis legde pijnlijk bloot hoe ons land achterophinkt op het vlak van de digitalisering in de klas. Met de Digisprong moet tegen 2023 elke leerling ouder dan 10 op school een eigen laptop of tablet hebben.

Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) geeft het officiële startschot voor de Digisprong, die onze achterstand inzake de digitalisering in de klas moet aanpakken. De scholen kunnen daarvoor vanaf volgend schooljaar rekenen op 342 miljoen euro, twaalf keer meer dan vroeger.

Dat geld mogen scholen in de eerste plaats besteden aan ICT-toestellen voor hun leerlingen. De vuistregel is dat alle leerlingen vanaf het vijfde leerjaar tegen juni 2023 over een eigen laptop of tablet moeten beschikken. Per lagere scholier krijgen scholen daarvoor een budget van 290 euro, voor het middelbaar is dat 510 euro per leerling.

Ook voor kinderen jonger dan 10 moeten er meer toestellen in de klas komen, weliswaar voor gedeeld gebruik. Daarvoor trekt Weyts 25 euro per leerling uit. Gespreid over het leerplichtonderwijs gaat zo 292 miljoen euro naar de aankoop van hardware. Het is aan directies om uit te maken welke ICT-toestellen ze met die cheque aanschaffen.

Ondersteuning

De Digisprong zet evenwel niet enkel in op de aankoop van hardware. Schoolbesturen kunnen bijkomstig rekenen op 42 euro per leerling om geschikte leersoftware aan te kopen, te investeren in goede wifi en netwerkbeveiliging en randapparatuur.

Alles inbegrepen zal een gemiddelde basisschool met 100 kleuters en 200 leerlingen in het lager, waarvan een derde in het vijfde en zesde leerjaar kunnen rekenen op ongeveer 40.000 euro. Voor een grote secundaire school met 1.200 leerlingen loopt dat zelfs op tot 660.000 euro.

Daarnaast wil Weyts ook sleutelen aan het statuut van de ICT-coördinator, zodat scholen makkelijker ondersteunend personeel kunnen aantrekken, en maakt hij werk van digitale dienstverlening en een kennis- en adviescentrum voor scholen. Met seminaries moeten de ICT-skills van de leerkrachten worden bijgespijkerd.

Relance

De middelen voor de digitalisering maken niet voor niets deel uit van het Vlaamse relanceplan. Tijdens de coronacrisis werd pijnlijk duidelijk dat ons land achterophinkt op het vlak van de ICT-toepassingen in scholen. 'We grijpen de coronacrisis aan om de achterstand inzake digitaal onderwijs om te buigen in een voorsprong', zegt Weyts.

Vooral zwakke leerlingen gaan erop vooruit dankzij digitale toepassingen, omdat de leerkracht de les kan differentiëren. Kristof De Witte Onderwijseconoom

In vergelijking met Scandinavische landen en Nederland hebben relatief weinig leerlingen voor hun schoolwerk toegang tot een computer, waardoor Weyts bij de aanvang van de crisis in allerijl laptops moest aankopen voor kwetsbare leerlingen. Vlaamse scholen waar de digitalisering al veel verder stond, konden veel makkelijker overschakelen op afstandsonderwijs.

Onderwijskwaliteit