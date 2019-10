En de Vlaming, hij stond stil

Geraken we met de mobiliteitsplannen van de nieuwe Vlaamse regering de komende vijf jaar uit de files? Specialisten ontwaren weinig hoop op een oplossing voor onze grote collectieve frustratie. ‘Zonder rekeningrijden zal het echt niet lukken.’

Dinsdagmorgen arriveerde de herfst in Vlaanderen in de vorm van zware plensbuien, net op het moment dat de ochtendspits zich op gang trok. Met als weinig verrassende resultaat: 312 kilometer aan regenfiles op de Vlaamse snelwegen. Goed voor de drukste en zwaarste ochtendspits van 2019 tot dusver, bevestigt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.

Het was de harde realiteit een dag na de voorstelling van een nieuw Vlaams regeerakkoord, met de krijtlijnen en intenties van het beleid voor de komende vijf jaar. Uit dat akkoord en de communicatie errond kwam de verkeersknoop, misschien wel onze meest tastbare maatschappelijke uitdaging, niet bepaald als een prioriteit naar voren. Mogen we op basis van de voorstellen in het hoofdstuk Mobiliteit hopen op voelbare oplossingen voor de files tussen nu en 2024? Specialisten zijn op zijn zachtst gezegd sceptisch. ‘Nee, veel ambitie lees ik er niet in’, zegt Willy Miermans, professor emeritus van de Universiteit Hasselt. Philip Taillieu, mede-oprichter en ex-CEO van het verkeersdatabedrijf Be-Mobile: ‘Ik zie niet in hoe je met deze plannen de globale filedruk gevoelig kan aanpakken.’

Files De nieuwe Vlaamse regering focust de komende vijf jaar op een beter verkeersaanbod: infrastructuur, openbaar vervoer en combimobiliteit. Experts betreuren het gebrek aan stimulans om Vlamingen ook uit de auto te krijgen en zo de aandikkende files te reduceren.

Eerst de cijfers. Uit het filerapport dat De Tijd eerder dit jaar samenstelde op basis van harde verkeersdata bleek dat wie pendelt naar Brussel op werkdagen zijn reistijd bijna ziet verdubbelen. Wie naar Antwerpen rijdt, doet er 90 procent langer over. In zijn jaarverslag van 2018 maakte het Vlaams Verkeerscentrum wel melding van een daling van de totale filezwaarte (de combinatie van filelengte en fileduur) vorig jaar, maar dat ging eerder om een correctie na een uitzonderlijk slecht 2017 dan om een structurele verbetering. De verzadigingsgraad blijft stijgen. Een gemiddelde ochtendfile op een werkdag is ongeveer 160 kilometer lang, ’s avonds ligt dat rond de 140 kilometer.

Om iets aan die verzadigde wegen te doen, wil de nieuwe Vlaamse regering volop investeren in infrastructuurwerken om het bestaande wegennet uit te breiden en te onderhouden, met een focus op de ringwegen rond Antwerpen en Brussel. Vlaanderen zet ook in op combimobiliteit: het combineren van verschillende vervoersmiddelen voor een traject. Bijvoorbeeld met de auto naar de stadsrand, en van daar verder met de tram naar het centrum. Of met de fiets naar het station en dan met de trein naar het werk. Daarvoor zijn meer knooppunten nodig waarop die verschillende vervoersmiddelen samenkomen.

De bedoeling is om tot een ‘modal shift’ te komen: Vlamingen moeten in de toekomst 40 procent van hun verplaatsingen doen via andere en duurzamere vervoermiddelen dan de auto. In steden moet dat 50 procent worden. Ter vergelijking, vandaag neemt de Vlaming voor bijna 70 procent van zijn verplaatsingen de wagen, op het platteland én in de stad.

Mental shift

Goedele Sannen, mobiliteitsexperte van de Vlaamse ondernemersorganisatie Voka, geeft de plannen het voordeel van de twijfel. ‘De intentie om te investeren in infrastructuur en om alternatieven voor de auto aantrekkelijker te maken is zonder meer positief.’ Maar, vult Sannen aan, voor een echte ‘modal shift’ is een ‘mental shift’ nodig. ‘Hoe ga je dat realiseren zonder een systeem dat die gedragsverandering kan sturen? Iedereen is het erover eens dat een stok of wortel nodig is om de files aan te pakken.’

Het ideale sturende systeem, klinkt het bij experts in koor, is het intussen verguisde rekeningrijden, en laat dat de grote afwezige zijn in de regeerverklaring. Het R-woord is nergens meer te bespeuren en lijkt ergens diep te zijn begraven onder de politieke realiteit. In de vorige legislatuur leken alle lichten op groen te staan om een vorm van slimme kilometerheffing in te voeren met variabele tarieven. Dat moet mensen afraden om op drukke momenten de baan op te gaan en mensen die wel willen betalen de zekerheid geven dat ze op tijd aankomen. Maar toen de eerste details daarover in de aanloop naar de verkiezingen uitlekten, en vooral Vlaams Belang op de achterste poten ging staan, kelderde voormalig minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) de plannen finaal bij gebrek aan ‘een draagvlak’.

Politici moeten hun nek durven uit te steken voor rekeningrijden. We zitten met een collectief probleem en degene die wil rijden zal ervoor betalen. Willy Miermans professor emeritus Universiteit Hasselt

Sannen: ‘Dat is een beetje een drogreden. Er is onvoldoende moeite gedaan om het verhaal goed uit te leggen. In andere landen was er aanvankelijk ook geen draagvlak. En het is niet dat andere niet-populaire maatregelen niet worden genomen.’ Voka blijft pleiten voor de invoering ervan. ‘Mobiliteit is bij elke rondvraag een van de topzorgen van de Vlaamse bedrijven. Op microniveau, maar ook voor de hele regio. We hebben de luxe van onze ligging en onze grote logistieke poorten. Maar we moeten er wel over waken dat die bereikbaar blijven.’

De Vlaamse regering zet met andere woorden maar in op de helft van het probleem, luidt het. ‘Verkeer heeft zoals elke economische activiteit een vraag- en een aanbodzijde. En de overheid focust enkel op het aanbod’, zegt Taillieu. ‘Terwijl rekeningrijden het mechanisme is om heel dynamisch de vraag, het aantal auto’s op de baan dus, te sturen. Zonder rekeningrijden zal het echt niet lukken.’

Griet De Ceuster van het onderzoekscentrum Transport & Mobility Leuven, dat in opdracht van de Vlaamse overheid een systeem voor slim rekeningrijden uitdokterde, betreurt dat het plan volledig van de horizon is verdwenen. ‘Betere fietspaden en meer aantrekkelijk openbaar vervoer: dat werkt ook deels om mensen naar een andere mobiliteit te sturen, met minder files en vriendelijker voor het milieu. Maar ik mis volledig de andere kant: met fiscaliteit mensen aanzetten tot verandering. Maar om optimistisch te blijven: er staat ook niet in dat ze het niet gaan doen. Ik heb uitstekende plannen op mijn bureau liggen. Voorlopig leg ik ze nog niet in de kast.’ (lacht)

Portefeuille

Het buitenland levert nochtans klinkklare voorbeelden. Tolsystemen in onder meer Londen, Noorwegen en Zweden leren dat het mogelijk is om het aantal auto’s met 15 tot 25 procent te verminderen. En dan is de filedruk quasi weg, zegt Miermans. ‘Het verschil tussen file en geen file is niet alle auto’s op de baan of geen op de baan. Per auto meer of minder stijgt of daalt de filedruk exponentieel. Dus met 15 tot 25 procent minder auto’s is de congestie bijna weg. En dat comfort kan je dus kopen. Daar moet je blij om zijn.’

Je betaalt je koffie ook duurder op de Grote Markt van Antwerpen dan in Zwevezele. Wie op een betrouwbaar tijdstip op zijn werk in Brussel of Antwerpen wil zijn, is er dan met enkele euro’s vanaf. Willy Miermans Professor emeritus Hasselt

‘Politici moeten hun nek uitsteken’, zegt Miermans. ‘Ze moeten niet zeggen: we gaan in uw portefeuille zitten. Maar wel: we zitten met een collectief probleem en degene die wil rijden zal ervoor moeten betalen. Je betaalt je koffie ook duurder op de Grote Markt van Antwerpen dan in Zwevezele. Wie op een betrouwbaar tijdstip op zijn werk in Brussel of Antwerpen wil zijn, is er dan met enkele euro’s vanaf.’

‘Investeren in infrastructuur daarentegen is een oplossing uit de 20ste eeuw voor een probleem van de 21ste eeuw. Het kost veel, het duurt lang, en het effect is tijdelijk, want de beschikbare wegen lopen snel weer vol. Er is al afgesproken dat na de voltooiing van de Oosterweelverbinding er tol zal komen voor de tunnels. Dat is de kar voor het paard spannen. Als er dan toch tol nodig is, doe het dan nu. Je vermindert de verkeersdruk, genereert al inkomsten, ontraadt overbodig verkeer en stimuleert de gewenste modal shift.’

Geconnecteerd

Wel is er in de regeerverklaring ruimte voor meer geconnecteerde vormen van mobiliteit, met bijvoorbeeld slimme verkeerslichten die zich aanpassen aan de verkeerssituatie. Het levert niet minder auto’s op, maar wel een beter verkeersmanagement, zegt Jan Cools, mede-oprichter en huidig CEO van Be-Mobile. ‘Met dynamische verkeerslichten en snelheidsborden kan je de bestaande stromen harmonischer laten verlopen. Want slecht afgestelde lichten of bruuske manoeuvres kunnen files veroorzaken. Dat gebeurt al met succes in Nederland. Maar het sluitstuk blijft rekeningrijden als stimulans om overtollig verkeer te verwijderen.’

En dus is de teneur onder verkeersexperts die van een gemiste kans. Temeer omdat er ook concrete klimaatvoordelen uit te halen vallen. Maar ook om in Vlaanderen een economische sector te stimuleren. ‘Er zijn tientallen technologiebedrijven die klaar staan om mee te helpen aan deze oplossingen. Zo kan je van Vlaanderen een kenniscentrum maken, en van ons grote probleem een sterkte.’