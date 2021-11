Energiebeleid als dure luxe

Energie moet in België goedkoop zijn, klimaatvriendelijk, bevoorradingszeker, geopolitiek veilig en mag niet uit kernenergie komen. Almaar harder stelt zich de vraag of we de luxe hebben al die doelen tegelijk na te streven.

November dient zich aan als een historische maand voor alles wat te maken heeft met klimaat en energie. In Glasgow is zondag een internationale klimaattop begonnen die wordt gezien als 'de laatste en beste kans om de temperatuurstijging tot minder dan 1,5 graden Celsius binnen handbereik te houden'. Tegelijk beslist de federale regering eind deze maand of alle kerncentrales in België dichtgaan, dan wel of de laatste twee nog even openblijven.

Op de achtergrond spelen andere krachten. Op de Europese gasmarkten schoten de prijzen maandag eventjes 15 procent de hoogte in, nadat was gebleken dat Rusland zaterdag plots de kraan had gesloten naar een compressiestation in het Duitse Mallnow. Spanje zag dit weekend de gastoevoer uit Algerije stilvallen na een conflict tussen dat land en Marokko, waarlangs de transit verloopt.

In Vlaanderen is er nog altijd geen vergunning voor de gascentrale in Vilvoorde, omdat die te veel extra stikstof en CO2 uitstoot. Net die gascentrale kwam dit weekend uit de bus om federale steun te krijgen, zodat na de kernuitstap energie kan worden opgewekt als de zon niet schijnt en de wind niet waait.

Tot slot is er bij de N-VA politieke weerstand om de factuur van de klimaatkosten bij 'werkende mensen' te leggen, terwijl die factuur volgens de linkse partijen ook niet bij de lage inkomens mag belanden. Ondertussen hebben de stijgende energieprijzen de inflatie naar het hoogste peil in 13 jaar gestuwd.

Het argument om de twee modernste kerncentrales langer open te houden wint almaar aan kracht.

Wie bovendien dacht dat technologie ons via almaar lagere prijzen uit dit klimaatraadsel redt, zag maandag hoe de Vlaamse regering haar investeringssteun voor zonnepanelen dan toch niet afbouwt. Gevreesd wordt dat de markt anders in elkaar zakt na de vertrouwensbreuk die begin dit jaar ontstond over het verdienmodel voor wie in die zonnepanelen heeft geïnvesteerd.

Dat toont hoe het Belgische energiebeleid kraakt in zijn voegen. Al decennia willen we vijf doelen tegelijk raken: goedkoop, klimaatvriendelijk, zonder kernenergie, zeker van bevoorrading en geopolitiek veilig.

Al die doelen staan onder druk. De energiecrisis heeft wereldwijd de prijzen doen pieken, met grote zorgen over de koopkracht van gezinnen en de concurrentiekracht van bedrijven. De klimaatstrijd moet meer dan ooit een versnelling hoger, wat geld kost. De kernuitstap is bezig, met zorgen over de vervuiling en de kostprijs van de gascentrales die in de plaats komen. En Europa ontdekt elke dag meer dat het niet immuun is voor de harde realiteit van geopolitiek, waarbij het meer dan vroeger iedereen voor zich lijkt en Russisch gas een wapen is.