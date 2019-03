Energieregulator VREG wijst terugdraaiende teller voor zonnepanelen af

De Vlaamse energieregulator VREG schiet het compromis over de digitale meters af dat het Vlaams Parlement had bereikt. De VREG wil niet dat eigenaars van zonnepanelen nog vijftien jaar lang met een terugdraaiende teller kunnen blijven werken.

De Vlaamse energieregulator VREG wijst het compromisvoorstel af, dat de meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement uitdokterden en vorige week al in commissie hebben goedgekeurd. Bij de introductie van de digitale meters vanaf juli komt er voor de eigenaars van zonnepanelen en warmtepompen een overgangsperiode, zodat ze vijftien jaar lang kunnen blijven werken met terugdraaiende tellers, zo beslisten de meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement.